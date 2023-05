Allegri: "Non ci siamo mai lamentati degli arbitri, anche su fatti oggettivi"

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della sfida contro la Cremonese: match essenziale in chiave Champions.

Mantenere alta la concentrazione, questo è l'obiettivo della Juventus che tra le due sfide di Europa League contro il Siviglia deve affrontare la Cremonese in una sfida delicatissima per entrambe le squadre.

I bianconeri, infatti, vogliono consolidare il secondo posto approfittando del mezzo passo falso della Lazio mentre i grigiorossi hanno un assoluto bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza.

"Nel girone di ritorno la Cremonese sarebbe salva, ha fatto 3 punti in più delle altre concorrenti per la permanenza. Ballardini sta facendo un ottimo lavoro, subisce poco, in contropiede è pericolosa. Queste sono le gare pericolose, da affrontare con rispetto".

Così Max Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Cremonese, essenziale per entrambe le squadre, con obiettivi comunque ben diversi in queste ultime quattro partite di campionato.

Capitolo formazione, chi sarà titolare ? Sicuramente ci sarà un cambio tra i pali:

"Gioca Perin, Bremer a posto. Rabiot ha fatto differenziato come alcuni che hanno giocato l’ultima partita. Ma domani è a disposizione".

Allegri, come di consueto, evidenzia come la Juventus debba solo concentrarsi sul campo:

"La corazza ci dà solamente energia. Non ci siamo mai lamentati degli arbitri anche su fatti oggettivi in questa annata. Bisogna concentrarsi su quanto c’è da fare sul campo sennò c’è un dispendio importante di energie".

Attualmente la Juventus ha di nuovo i 15 punti inizialmente tolti, ma nelle prossime settimane la sua classifica potrebbe nuovamente cambiare: per questo motivo la società bianconera dovrà provare ad ottenere il massimo dei punti sul campo. 360 minuti a disposizione, poi si tireranno le somme