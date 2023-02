Allegri rilancia la Juventus: "Siamo arrabbiati e delusi, Pogba ancora out ma Vlahovic titolare"

Il tecnico della Juventus alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio: "Dobbiamo ripartire, nel 2023 ancora abbiamo giocato poche partite".

L'obiettivo è ripartire dopo l'ennesimo brusco stop in campionato contro il Monza. Massimiliano Allegri prova a rimettere la barra dritta in vista dell'impegno di Coppa Italia contro la Lazio.

"I giocatori sono dispiaciuti, arrabbiati e amareggiati. Bisogna concentrarsi sulla partita di domani contro una squadra che sta facendo ottime cose in campionato".

Il tecnico della Juventus fa il punto sulla situazione infortunati, annunciando il ritorno dal primo minuto di Dusan Vlahovic al centro dell'attacco.

"Siamo ripartiti questo è un altro campionato e abbiamo fatto poche partite. Domani non ho ancora deciso niente e la formazione la deciderò domani. Oltre a Bonucci non sarà a disposizione Pogba per un problema ai flessori. Vlahovic domani dovrebbe giocare dall'inizio".

Un punto sul calciomercato bianconero, che ha visto tra le operazioni principali la cessione di Weston McKennie al Leeds.

"La Juve ha fatto un buon mercato perchè McKennie voleva andare via. Non dobbiamo fare dei paragoni con il calcio inglese perchè il rapporto è 1a4".

Infine la possibilità di riprendere quota anche in campionato trovando fiducia in quella che è una competizione come la Coppa Italia.

"È una partita importante dopo il Campionato. Dopo l'Atalanta ci poteva essere un calo ed è stato così. La società poi cercherà di farci ridare i 15 punti punti. Penso che sia la prima volta che vengano tolti 15 punti a campionato in corso. Noi dobbiamo riprendere il nostro campionato un passo alla volta".