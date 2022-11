L'allenatore bianconero prepara il Derby d'Italia, parlando dell'attaccante serbo: "Ha un'infiammazione pubalgica, devo valutare".

Anche questo "Derby d'Italia" avrà un peso molto importante per il prosieguo della stagione di Juventus e Inter. che a poche partite dall'inizio dei Mondiali e dalla relativa sosta si sfidano per ricalibrare le proprie ambizioni in Serie A.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, Massimiliano Allegri ha parlato dei dubbi di formazione, soprattutto di quello legato a Dusan Vlahovic.

"Su Vlahovic ho ancora qualche dubbio: domani vedrò se è a disposizione. Non sta bene, ha un'infiammazione pubalgica, dovrò valutare. Se mi darà disponibilità verra in panchina, altrimenti evito di portare un giocatore che non può giocare".

Buone notizie, invece, quelle relative a Bremer e Di Maria, pienamente recuperati per la gara dell'Allianz Stadium.

"Bremer e Di Maria sono recuperati, ma valuterò se uno partirà dalla panchina, se ci andranno entrambi o se giocheranno. E' difficile ipotizzare una staffetta con Bonucci".

Ma il cammino dei bianconeri è ancora molto lungo e riguarda anche aspetti non solo da affrontare sul campo.

"La Juventus sta facendo un percorso per tornare a essere competitiva: quella con l'Inter non è la partita della svolta, il campionato è lungo".