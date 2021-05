Allegri alla Juventus, lo strano 'annuncio': foto di Minnesota e cappotto

Massimiliano Allegri pronto a tornare alla guida della Juve: il club bianconero pubblica un'immagine del Minnesota e della giacca tolta col Carpi.

Di annuncio ufficiale non si può parlare, ma la Juventus prepara il terreno per il ritorno di Massimiliano Allegri. In attesa del comunicato, il club bianconero accende i tifosi con una curiosa trovata social.

Sul profilo Twitter dei piemontesi, infatti, è spuntata all'improvviso un'immagine del Minnesota: cosa c'entra con Max, direte voi? Invece c'entra eccome, perchè tutti gli indizi portano al nome del cavallo in possesso di Allegri, che fa appunto di nome... Minnesota.

Ma non solo, perchè qualche minuto più tardi ecco far capolino la giacca che Max si tolse rabbiosamente a Modena nel finale del match contro il Carpi. Più eloquente di così...

Indizi che certificano come il matrimonio bis tra l'allenatore livornese e la Juve sia in procinto di essere celebrato, e che fa seguito all'esonero di Andrea Pirlo reso noto in tarda mattinata.