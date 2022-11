Allegri frena l'entusiasmo: "Non pensiamo che campionato sia finito e i problemi risolti"

Il tecnico della Juventus ha parlato al termine della gara vinta contro l'Inter, che vale il sorpasso in classifica: "Rabiot straordinario".

Quarto successo di fila in campionato, ottenuto nel match più importante: Juventus batte Inter 2-0 allo Stadium, scavalcandola e rilanciandosi in maniera decisa nelle prime posizioni di campionato. Se in Europa è arrivato il terzo deludente posto in Champions, in Serie A i bianconeri hanno cominciato a correre.

Un successo che porta la Juventus a -2 dall'Atalanta, quarta in classifica, e di fatto a pari punti con la Roma, sconfitta nel Derby contro la Lazio. Tre punti di platino per i bianconeri, che dal prossimo weekend si fermeranno al pari del campionato per lo svolgimento dei Mondiali.

Al termine della gara, Allegri ha parlato così:

"Rabiot ha fatto una straordinaria partita. Bella partita contro una grandissima squadra contro l'Inter, nel primo tempo abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Quando ti metti a disposizione uno dell'altro è più facile portare a casa la vittoria. Nel secondo tempo una partita migliore".

Quattro gare senza subire reti per la Juventus:

"Il modulo ha dato più certezze, ma sono date anche quando la squadra fa tutto insieme. All'inizio giocavamo mezzora poi uscivamo dalla partita, ora invece ci rimaniamo. Spirito importante, alza il livello della competizione".

Juventus a dieci punti dalla vetta:

"Per ora guardiamo a chi c'è davanti, siamo -2 dalla Champions. Campionato lungo, il Napoli sta facendo cose straordinarie ma dopo la sosta non so cosa succede. Non bisogna pensare che dopo questa vittoria sia finita la stagione e che si siano risolti tutti i problemi".

La Juventus tornerà in campo giovedì per la trasferta di Verona, dunque l'incontro dello Stadium contro la Lazio che chiuderà il 2022: fondamentale per le ambizioni di entrambe.