Allegri si sbottona: "Su Pogba da 8 mesi il solito ritornello: non penso rientri dopo la sosta"

Il Derby d'Italia è sempre il Derby d'Italia: lo sa bene Massimiliano Allegri, che di Inter-Juventus ne ha disputati tanti, e che intervenuto in conferenza stampa alla vigilia ha fatto il punto sugli uomini a disposizione.

Tra gli assenti anche Paul Pogba, a cui servirà un po' di tempo per rientrare a disposizione, come ammesso da Allegri.

La corsa alla zona Champions League, al netto della penalizzazione, non è impossbile: Allegri, però, rimane ancorato alla realtà.

E' inutile che io dica 'per tanto tempo non abbiamo avuto questo o l'altro'. Tra 20 giorni si dirà l'opposto di quello che si dice ora: l'obiettivo della Juventus è quello di giocarsi tutte le possibilità in Coppa Italia, Europa League e provare a difendere il secondo posto perché abbiamo 53 punti. Poi quello che succederà fuori dal campo non bisogna valutarlo. Se a fine stagione la squadra al netto delle sanzioni sarà sesta o quinta in classifica la stagione non sarà andata bene".