Allegri riabbraccia Di Maria: "E' a disposizione"

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della gara contro lo Spezia: "Non ho ancora deciso se Milik sarà titolare".

Reduce dal pareggio contro la Roma, che ha portato a cinque punti in classifica, la Juventus si prepara al primo turno infrasettimanale della nuova stagione. Di fronte ai bianconeri, in quel dello Stadium, ci sarà lo Spezia: si gioca per la quarta giornata di Serie A.

Buone nuove per Allegri, che dopo aver rinunciato ad Angel Di Maria nel secondo e terzo turno del campionato, potrà nuovamente avere a disposizione l'argentino, fondamentale nell'unica vittoria fin qui, ovvero quella casalinga contro il Sassuolo.

In conferenza stampa, infatti, Allegri ha confermato:

"Non ho ancora deciso la formazione: ci saranno i rientri - in termini di disponibilità - di Fagioli e Di Maria. Angel titolare? Non esageriamo, ma è disponibile. Milik titolare? Vediamo, non ho ancora deciso".

Non c'è spazio per il turnover:

"Abbiamo giocato tre partite, non c’è bisogno di riposo. Domani schiererò la miglior formazione possibile. Pogba se tutto va bene comincerà a correre dalla prossima settimana. Bonucci ci sarà contro la Fiorentina".

Capitolo calciomercato:

"Rovella è già partito per Monza, Fagioli è della Juventus e credo che rimarrà alla Juventus. Di Paredes non parlo, è un giocatore del PSG".

Allegri chiede pazienza per quanto riguarda il percorso:

"Il campionato è una maratona, bisogna viaggiare alla velocità di crociera. Abbiamo perso 4 punti importanti, e per questo la partita andrà aggredita. È importante dare seguito alla striscia di partite da imbattuti".