La Juventus espugna Cremona e conquista la settima vittoria consecutiva in Serie A, importantissima per proseguire la corsa in zona Champions League e puntare in alto.

Merito della magia di Milik che nel finale, su calcio di punizione, è riuscito a fissare il punteggio sullo 0-1: al termine della sfida dello "Zini" Massimiliano Allegri ha commentato la prova dei suoi a DAZN.

"Sapevamo dell'importanza e delle difficoltà di questa partita perché la Cremonese è una buona squadra: rientrare dopo più di 50 giorni e giocare una partita di campionato vuol dire affrontare diverse incognite. E' stata una bella vittoria perché abbiamo fatto un passettino avanti e allungato sulla quinta".

E' stata una gara comunque caratterizzata da diverse fasi: la Cremonese si è fatta vedere bene in avanti, colpendo un palo con Dessers. Brava, comunque la difesa della Juventus a reagire.

Tra le prove positive anche quelle di Rabiot e Paredes, al rientro dai Mondiali, e di Chiesa, subentrato nella ripresa. Da monitorare, invece, le condizioni di Di Maria, assente contro la formazione di Alvini.

"Abbiamo avuto cinque minuti di casino, poi dopo la gara è tornata nelle nostre mani: poi ha fatto un gran goal Milik. Rabiot prima della finale era stato fermo: Chiesa è entrato molto bene, Paredes ha fatto meglio da mezz'ala. Di Maria oggi si è allenato: sembra meglio, vediamo. Era tornato e stava bene, poi ha preso questa botta: speriamo di averlo a disposizione".

Il momento vissuto dalla Juventus è particolare, dopo le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione avvenute nelle scorse settimane: cambia il ruolo di Allegri?

"Io in un nuovo ruolo? Ho sempre collaborato con la società sul mercato. Anche qui: cambiare per cambiare non serve a niente, la rosa della Juventus è a posto così".