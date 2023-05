Allegri si incatena alla Juventus: "Mi impegnerò fino alla fine per competere in campionato"

Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan: "Il nuovo ds? Sono aziendalista, con la società siamo in linea su tutto".

La difficile stagione della Juventus volge al termine, nella penultima giornata di campionato allo Stadium arriva il Milan in una gara ancora decisiva per entrambe le squadre. I bianconeri devono assolutamente vincere per sperare ancora nella qualificazione almeno in Europa League.

Reduce dal 4-1 subito contro l'Empoli e il -10 in classifica, arrivato a pochi minuti dalla sconfitta contro il team toscano, la Juventus è crollata al settimo posto in classifica.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per affrontare diversi temi. Dal futuro alla gara contro il Milan, fino alla particolare stagione della Juventus:

"Una settimana difficile, non bella guardando i risultati tra Siviglia ed Empoli. Dobbiamo rialzarci in queste due partite dopo l'amarezza. Dobbiamo consolidare la classifica, sul campo momentaneamente 69 punti e l'altra che ci dà ancora qualche possibilità di qualificarci in Europa. Una stagione di alti e bassi".

L'ultima partita di Allegri allo Stadium? Il tecnico bianconero non risponde:

"Domani è l'ultima partita di questa stagione in casa, è sempre Juventus-Milan. Il nuovo ds? Con la società siamo in linea di tutto, non ho mai avuto il potere e neanche lo voglio avere. Non ho mai messo il veto su niente, sono aziendalista e tengo molto alla società in cui lavoro. Io collaboro con tutti quelli che mettono messi a disposizione dalla società".

A -10, la Juventus può solo vincere per puntare l'Europa League o la Champions, nonostante la possibilità della Conference con il settimo posto:

"Arrivare in Europa con 10 punti di penalizzazione sarebbe straordinario. Il risultato finale della stagione dipende dalla gara contro il Milan".

Il futuro di Allegri si chiama Juventus:

" Ho altri due anni di contratto. Mi impegnerò fino alla fine per far si che l'anno prossimo la Juventus torni a competere per il campionato. Usciremo fortificati da questa stagione ".

Ora, Milan e Udinese. Dunque arriveranno le sentenze. Poi, sarà tempo di 2023/2024.