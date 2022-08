Allegri presenta Sampdoria-Juventus: "Giocano Rabiot e Kostic"

Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia del match di Genova: "Kostic ha un'uscita di palla meravigliosa, mi ricorda Douglas Costa"

Giornata di vigilia in casa Juventus. Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il match che vedrà i bianconeri impegnati nel posticipo di lunedì in casa della Sampdoria.

La sfida alla Sampdoria:

"Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita con l'Atalanta, quindi bisognerà fare una partita giusta. A Genova le partite son sempre complicate, in alcuni momenti bisognerà difendere bene soprattutto nei quando loro verranno spinti dal pubblico".

Il capitolo infortuni:

"Fanno parte del gioco e non sono preoccupato. Di Maria ha avuto un problema all'adduttore, che aveva accusato qualche giorno prima, e probabilmente starà fuori ancora un decina di giorni o magari rientrerà prima. Pogba si è fatto male al menisco e non ci posso fare niente, se a McKennie durante le esercitazioni in America esce la spalla non ci posso fare niente. Szczesny ha avuto un problema all'adduttore, ma abbiamo Perin che è un portiere affidabile".

La folta concorrenza in campionato

"Ci sono otto squadre che lotteranno: Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina, sarà un campionato avvincente, ma quattro di queste andranno in Champions, due in Europa League, una in Conference e una starà a casa a guardare".

La situazione di Moise Kean

"Sono contento di lui, si è presentato molto bene. Si giocherà ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. Chi è entrato con il Sassuolo è entrato molto bene, per cui bisogna continuare a lavorare".

Domani toccherà ad Adrien Rabiot, dopo lo sfumato passaggio al Manchester United.

"Domani Rabiot giocherà. L'ho sempre considerato un giocatore della Juventus, poi è normale che possano emergere delle voci di mercato. Da domani avremo due acquisti: Rabiot e Kean".

Le scelte in difesa:

"Domani giocherà uno tra Gatti e Rugani. Bonucci aveva accusato un fastidio al flessore a fine primo tempo col Sassuolo, ma avevo già deciso di farlo riposare. Comunque sarà a disposizione e verrà in panchina".

L'inserimento di Kostic:

"Kostic domani dovrebbe giocare dall'inizio. L'inserimento sta andando molto bene, perché è un ragazzo intelligente. Ha delle qualità importanti, è un calciante, sa crossare molto bene e dobbiamo essere bravi a riempire l'area.

"Gioca bene a calcio, ha una prima palla di uscita meravigliosa, mi ricorda Douglas Costa. Inoltre è un giocatore di fatica ed è molto importante".

Il recupero di Federico Chiesa

"Sarei contento se Chiesa rientrasse prima della sosta Mondiale. Bisogna essere realisti, in questo momento non posso fare affidamento su Federico, ma si sapeva".

Il futuro di Denis Zakaria

"Zakaria sta bene, ha fatto un'ottima partita con il Sassuolo. Di mercato non parlo, mancano ancora dieci giorni e può succedere di tutto e di più".

La corsa Scudetto

"Il Milan sulla carta è favorito perché ha vinto lo Scudetto. L'Inter si è rinforzata, poi la stagione è lunga. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e migliorare quanto fatto la stagione scorsa. Noi in questo momento non possiamo essere favoriti, bisogna solo lavorare e stare in silenzio e sapere che per vincere le partite dovremmo saper soffrire".