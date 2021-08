Allegri conferma l'addio di Cristiano Ronaldo: "Non vuole restare alla Juventus"

Vigilia di campionato per la Juventus, impegnata sabato sera in casa nell'anticipo della seconda giornata di Serie A contro l'Empoli. A tenere banco però è soprattutto il caso Cristiano Ronaldo che nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi al Manchester City.

Massimiliano Allegri durante la tradizionale conferenza stampa conferma l'imminente addio di CR7.

"Ieri Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus: ecco perché stamattina non si è allenato e non sarà convocato per Juve-Empoli. Deluso? No, ha fatto una scelta. Alla Juve sono passati Sivori, Del Piero, Zidane e altri. Rimane la Juve, che è la cosa più importante. Ronaldo va ringraziato per quello che ha fatto ma ora si va avanti”.