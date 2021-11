Allegri fa il punto sull'infermeria: "De Ligt e Chiesa ok, out Kean, De Sciglio e Ramsey"

Reduce dalle due sconfitte consecutive patite in campionato contro Verona e Sassuolo, la Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League sapendo che ad attenderla c’è il primo importante bivio della stagione. La compagine bianconera affronterà infatti lo Zenit in un match che mette in palio i punti che possono valere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

Massimiliano Allegri ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Centrare il primo obiettivo della stagione sarebbe bellissimo, ci darebbe l'opportunità di lavorare più tranquillamente e di concentrarci sul campionato".

"De Ligt e Chiesa stanno bene, Kean, De Sciglio e Ramsey non sono disponibili. Tutti gli altri sono a disposizione, deciderò domattina chi giocherà".

"Arthur e Locatelli? Con tutte queste gare è difficile che possa esserci una coppia in grado di giocarle tutte".

"C'è rabbia e dispiacere, abbiamo buttato a mare in 5 giorni ciò che abbiamo fatto in un mese e mezzo. Siamo tornati al punto di partenza: questo deve farci riflettere. Dei 15 goal presi, 11 li abbiamo subiti in 6 gare contro squadre che, con tutto il rispetto, stazionano tra il decimo e il ventesimo posto".

"Se passando alla difesa a tre avrei la certezza di non subire reti, allora giocherei anche a sette. Il problema non è questo, ma il miglioramento della fase difensiva durante i 90 minuti. Anche a San Pietroburgo non siamo stati bravi sotto questo aspetto, abbiamo concesso qualcosa di troppo in una gara all'apparenza tranquilla. I numeri sono questi e da qui non si scappa, contro squadre di questo tipo bisogna alzare le antenne".

"Dobbiamo lavorare e stare zitti, è bravo solo chi vince e dobbiamo farlo: spiegare perché lo hai fatto non serve a nulla e tutto rimane lì. Ora conta solo stare in silenzio, di che dobbiamo parlare?".

"Morata, Dybala e Chiesa hanno già giocato col Sassuolo, no? Le squadre possono permettersi tutto e il contrario di tutto. Dipende dalle condizioni dei ragazzi: Federico domenica era out, domani ci sarà e magari giocherà dall'inizio. Alvaro? Non è che uno diventa scarso all'improvviso, il discorso di prima vale anche per lui: lavorare in silenzio, poi i risultati verranno sicuramente".