Allegri non si fida del Villarreal: "50% di passare il turno"

Dopo l'Inter, battuta a San Siro dal Liverpool, è il turno dell'altra italiana ancora in corsa in Champions League: la Juventus di Massimiliano Allegri affronta il Villarreal all'Estadio de la Ceramica per l'andata degli ottavi di finale. Riparte la competizione europea per la squadra bianconera.

Reduce dal pareggio nel Derby contro il Torino, la Juventus spera di poter ottenere un risultato positivo in campo europeo, così da avere maggiore fiducia per la corsa in campionato e in vista del ritorno della sfida contro il Villarreal programmata per marzo.

Allegri, tecnico bianconero, ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa:

"Non è un ottavo scontato, abbiamo il 50% di passare il turno. E' una squadra esperta, che ha un allenatore molto bravo. Non regala vantaggi, credo sia una partita tattica. Servirà portare l'episodio dalla nostra parte. Non possiamo passare domani, a meno che non vinciamo 3 o 4 a 0. Ma si passa al termine dei 180 minuti".

Il mister della Juventus non pensa a dei bianconeri deludenti nelle ultime sfide:

"Non sono d'accordo su quello che la Juventus abbia fatto contro Torino e Atalanta. Nel Derby è stata una gara combattuta, ci sono nell'arco della stagione. Venti giorni siamo passati dal forse arrivare quarti a vincere lo Scudetto. Le cose vanno fatte con un passetto alla volta, ci vuole equilibrio. Eravamo la stessa squadra di ora, con Vlahovic".

E proprio su Vlahovic, Allegri ha qualcosa da dire:

"Domani debutta, non possiamo adossare tutte le responsabilità. Dovrò proteggerlo, è normale sia così. Quando avrà giocato sessanta gare in Champions sarà diverso, è una questione psicologica e di pressione".

Capitolo formazione, Allegri non è ancora sicuro di chi schierare in mezzo:

"Giocano Morata e Vlahovic in avanti, ho dei dubbi a centrocampo. Rabiot ha preso una botta, è disponibile. Rientra Pellegrini, Bonucci sarà a disposizione da sabato".

Occhi su Villarreal-Juventus, parola al campo: