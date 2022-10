Allegri chiarisce: "Il ritiro non era una punizione, nessun giocatore era contrario"

Il tecnico si gioca molto nel derby, che arriva dopo le sconfitte contro Milan e Maccabi: "Ritiro? Momento per stare insieme, non è una punizione".

Ripartire, di nuovo. La Juventus, reduce da due sconfitte consecutive tra campionato e Champions, è chiamata a rispondere sul campo dopo la presa di posizione della società per bocca del presidente Agnelli.

L'avversario però non è di quelli facili, anzi. I bianconeri, in ritiro da giovedì mattina, infatti se la vedranno col Torino in un derby sempre molto sentito soprattutto dall'ambiente granata.

"Innanzitutto domani è il derby è una partita sentita da tutti. Bisogna stare attenti e corti e lavorare da squadra per ottenere un risultato positivo".

Massimiliano Allegri, incassata la fiducia di Agnelli, ha parlato in conferenza stampa spiegando la decisione di portare la squadra di ritiro dopo la sconfitta di Haifa in Champions League contro il Maccabi:

“Con la squadra parlo tutti i giorni. Il ritiro è solo un momento per stare insieme, non è una punizione. Avevamo ieri e oggi per fare doppi allenamenti, per dare un po’ più di ordine. In questo momento stare insieme può fare solo bene. Ho parlato con la squadra quando siamo rientrati, dovevano andare a casa a prendere la roba e allora ho detto ci vediamo domattina”.

L'allenatore della Juve nega le voci sulla volontà di alcuni calciatori di non andare in ritiro:

“Assolutamente no, sono voci infondate. La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro. Siamo concentrati nel volerci tirare fuori da questa situazione”.

Obiettivi minimi? Allegri ammette che la sua squadra sia indietro rispetto ai programmi:

"Sempre gli stessi. È normale che siamo in ritardo in campionato, perché abbiamo pagato quella settimana tra Salerno e Monza. In Champions ci penseremo dopo l'Empoli".

Dopo le dichiarazioni rilasciate al fischio finale della sfida di Haifa, Agnelli ha parlato ai calciatori:

"Il presidente ha dato la carica alla squadra e all'ambiente in prima persona. Bisogna compattarsi più di prima, c'è bisogno di tutti. Bisogna fare le cose semplici e ordinate".

Questione fisica o mentale? Allegri spiega la sua idea:

"In questo momento l'incoscienza non ci deve mai abbandonare. Dai giovani e dagli anziani, che non la devono abbandonare. Il campo dirà che partita faremo. Non è una sfida mia personale, è di tutti. Non è che uno vince e gli altri perdono, si fa tutti insieme. La squadra ha lavorato bene, oggi pomeriggio faremo l'ultima rifinitura. I dati son fini a se stessi. Nelle sette partite in cui abbiamo corso di più abbiamo vinto solo una partita, nelle altre tre vittorie. I dati sono tutti validi ma non ce n'è uno che risolve i problemi. Più che vedere i dati bisogna essere ordinati e attenti in questo momento".

Spazio anche ai singoli e alle possibili scelte di domani.

"Kean col Maccabi non ha colto l'occasione perché ha avuto un leggero fastidio. Domani dovrò scegliere due fra Vlahovic, Milik e Kean. Paredes? Non ho ancora deciso la formazione. Lui è arrivato, non aveva quasi mai giocato, si è messo a disposizione e ha fatto buone partite. Non è Paredes o un altro, è tutta la squadra. Si lavora di squadra in questi momenti. Non possiamo costruire tutto in una giornata. Una cosa che dall'inizio del campionato abbiamo sbagliato sono i gol che abbiamo preso col Maccabi in casa, in Israele, a Firenze. Tutte situazioni di contropiede subito, non è questione fisica ma di attenzione. Non so chi farà giocare Juric, loro hanno gamba ma sono anche tecnici. Ad Haifa non c'è stato un buon approccio, sono cose che domani non devono accadere. Bisogna invertire la rotta già da domani".

Allegri ribadisce la compattezza dello spogliatoio, che a suo dire - rema tutto nella stessa direzione:

"Quando ci sono questi momenti sembra che la squadra non sia compatta. Invece credo che vogliamo tutti arrivare al risultato, nessuno ci vuole regalare niente. Bisogna fare un passo alla volta".