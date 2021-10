Niente Juventus-Roma per Dybala, Allegri: "E' molto più indietro di Morata"

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma: "De Ligt dovrebbe giocare, Bernardeschi non deve accontentarsi".

Juventus a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato che, se ottenuta, consoliderebbe le speranze di rimonta di Chiesa e compagni: l'ostacolo da superare nell'ottava giornata non è però dei più semplici e si chiama Roma.

Massimiliano Allegri ha presentato la sfida dell'Allianz Stadium nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Oggi ho finalmente la squadra al completo, avere le idee chiare sulla formazione è un parolone. Mourinho ha dato carattere, sono davanti a noi di quattro punti e quindi è una gara importante. Dobbiamo recuperare per non allontanarci dalle prime posizioni di classifica. Loro hanno buoni giocatori, pericolosi sulle palle inattive. Prima della sosta abbiamo fatto qualche buon risultato e dobbiamo continuare".

Ramsey gioca più col Galles che alla Juventus: per Allegri, però, il suo non può essere definito un 'caso'.

"Non ho fatto nessun chiarimento, non c'è nulla da chiarire. Ramsey ha giocato due partite col Galles ma non so se domani giocherà dall'inizio, è uno su cui conto".

Diverse le situazioni riguardanti Morata e Dybala: lo spagnolo potrebbe sedersi in panchina contro la Roma, tempi più lunghi per l'argentino che salterà quasi certamente anche Zenit e Inter.

Aperti i ballottaggi per capire chi agirà nel reparto avanzato.

"Kean sta bene, come tutti gli altri. Non ho ancora deciso nulla. Senza Morata la scelta cadrebbe su di lui o Chiesa o Kaio Jorge, che non ha i 90 minuti nelle gambe ma è molto sveglio".

Parole incoraggianti per Bernardeschi e Rabiot, quest'ultimo frenato dalla positività al Covid-19.

"Di Bernardeschi sono contento, sta facendo bene ma non deve accontentarsi. Da lui voglio quella continuità di rendimento che dipende dall'aspetto mentale. Rabiot? Esprimere un giudizio sul Covid è impossibile, ogni giorno escono nuovi casi. Mi dispiace perché stava facendo bene, vuol dire che si riposerà e giocherà le prossime".

Nessun commento da fare sul gossip relativo alla rottura con l'ex compagna Ambra Angiolini.

"Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo ora. Sono due cose che ho sempre tenute divise, parliamo della partita che ci attende".

All'Allianz Stadium dovrebbe rivedersi De Ligt, più dubbi sulla presenza di McKennie dal 1'.

"De Ligt ha riposato con l'Olanda e domani dovrebbe giocare. Bonucci, Chiellini e Rugani stanno bene. McKennie? Per me non è un centrale davanti alla difesa, è un incursore capace di far goal. Col Torino si è comportato bene. Ho fiducia in lui, altrimenti non giocherebbe: non so se domani sarà o meno uno dei titolari".

