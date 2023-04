Allegri perde Vlahovic: "Problema alla caviglia, difficile che giochi"

Conferenza pre-Inter, in palio la finale di Coppa Italia: "Perin in porta, Pogba potrebbe giocare qualche minuto. Dobbiamo riprendere il cammino".

Un altro momento della verità, il primo che vale una finale stagionale. A San Siro la Juventus di Allegri affronta l'Inter dopo l'1-1 pregno di polemiche nella gara d'andata. In palio c'è la finalissima di Coppa Italia contro una tra Fiorentina e Cremonese, con i viola favoriti dopo il 2-0 del primo match.

In finale costantemente nelle ultime stagioni, la Juventus proverà a balzare in finale così da riscattare la sconfitta nell'ultimo del torneo 2021/2022, arrivata proprio contro l'Inter di Simone Inzaghi, ora avversario dell'ultima doppia sfida. Come di consueto, invece, la Coppa verrà assegnata in gara unica.

"Sempre Inter-Juventus, una bellissima partita. Speriamo di andare in finale, faremo il possibile" ha evidenziato Allegri in conferenza stampa. "In difesa devo decidere, gioca Perin. Distorsione alla caviglia per Vlahovic stamattina in allenamento, è da valutare domani ma sarà difficile vederlo in campo. Pogba potrebbe fare un pezzetto di partita".

Juventus-Napoli è stata una gara colma di polemiche, ma Allegri ha già dimenticato:

"Non dobbiamo avere dispendio di energie lamentandoci. Le lamentele non portano punti, forse nei miei anni alla Juventus c'è stata una lamentela e basta, ma credo di no. Noi dobbiamo essere arrabbiati per aver perso un punto contro il Napoli, il goal subito non è responsabilità di nessuno, ma nostra".

Il tecnico della Juventus sarà ancora lui anche nel 2023/2024:

"Ho un contratto di due anni alla Juventus, sono un privilegiato a lavorare in bianconero. Nell'arco della vita ci sono momenti di difficoltà, ma bisogna avere le spalle larghe".

Allegri non vuole sentire parlare di polemico, deciso a tenere un clima di festa per la gara contro l'Inter:

"Dobbiamo prepararci con serenità e voglia di rivalsa per raggiungere un obiettivo importante come la finale di Coppa Italia. Se saremo bravi e fortunati riusciremo, altrimenti faremo un applauso all'Inter".