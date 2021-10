Allegri annuncia: "Nel derby gioca Chiellini, Arthur e Kaio Jorge in panchina"

Dopo un inizio di stagione da incubo la Juventus è ripartita. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League contro Spezia, Sampdoria e Chelsea.

Ora però sulla strada della Vecchia Signora c'è il Torino di Juric, protagonista di un ottimo avvio e pronto a vendere cara la pelle nel derby della Mole.

Allegri, privo degli infortunati Dybala e Morata, durante la tradizionale conferenza della vigilia chiede i tre punti.

"Dobbiamo sistemare la classifica, dare un altro colpettino. Chi gioca? Due sicuri li ho scelti: Szczesny e Chiellini. Gli altri devo valutarli in base alla loro condizione fisica. Per il Torino è la partita della vita, sarà più difficile di quella di mercoledì. Sulla carta abbiamo 5 punti in meno del previsto. Dobbiamo recuperarli ad ogni passo. In più, vediamo di portare a casa una vittoria per passare meglio la sosta. Sfruttiamo l'energia positiva del momento".