Allegri: "Pogba potrebbe rientrare tra 15-20 giorni, Chiesa pronto per giocare un pezzo di gara"

Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Cremonese-Juventus: "Affronteremo una squadra tosta. Di Maria e Paredes convocati".

Torna il campionato e lo fa con tutte e dieci le gare della sedicesima giornata in programma domani: Juventus di scena allo 'Zini' contro la Cremonese, a sua volta ancora a caccia del primo successo dopo aver pareggiato in sette occasioni.

Conferenza stampa della vigilia per Massimiliano Allegri, impaziente di riprendere il cammino interrotto a novembre dalla sosta mondiale.

"Domani ripartiamo dopo 52 giorni con una partita complicata, contro la Cremonese che è una squadra tosta e aggressiva. Serviranno rispetto e umiltà".

Tanti segnali positivi da Paul Pogba, ormai prossimo al rientro in gruppo: la condizione del ginocchio è buona e induce all'ottimismo.

"Pogba sta correndo, l'importante è che al momento il ginocchio non gli dia fastidio. Se continua così è possibile che tra 15-20 giorni possa rientrare con la squadra".

A Cremona ci saranno anche gli argentini Di Maria e Paredes, reduci dalla vittoria dei Mondiali.

"Per la formazione di domani devo ancora decidere, sono rientrati gli argentini che stanno bene. A meno di problemi, saremo tutti a Cremona".

"Gli argentini sarebbero potuti rientrare prima? Non sarebbe cambiato nulla, un giorno in più o in meno non fa la differenza. Era giusto che si godessero la vittoria dei Mondiali".

Chiesa è a disposizione ma non dal primo minuto: scenderà in campo per giocare uno spezzone di partita. Szczesny sarà valutato oggi.

"Chiesa sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara. Quelli che hanno lavorato qui e giocato le amichevoli stanno discretamente bene".

"Szczesny lo valuterò oggi, i tre brasiliani stanno bene ma dovrò gestire bene le forze perché giocheremo subito dopo".

Il rinnovo del contratto in scadenza di Rabiot continua a tenere banco.

"Parlare di mercato non serve a nulla, il campo è la cosa più importante. Sta bene e lo ha dimostrato ai Mondiali".

Nessun commento sulla possibile riapertura dell'inchiesta sportiva sulle plusvalenze.

"E' un argomento su cui la società si è già espressa il 30 novembre con un comunicato. Non ho nulla da aggiungere su questo".

Giocare una partita ufficiale dopo quasi due mesi contiene sempre delle insidie nascoste.

"Le partite dopo la sosta sono sempre le più difficili, sono curioso di vedere come la squadra approccerà a livello mentale".

Così come Pogba, anche Vlahovic dovrebbe tornare abile e arruolabile in tempi non lunghissimi.

"Nella prima parte di stagione ci sono mancati tanti giocatori infortunati, non dimentichiamoci nemmeno di Vlahovic che speriamo di recuperare nel più breve tempo possibile. Per fare bene c'è bisogno di tutti. Dusan sta meglio, spero che nel giro di 20 giorni siano tutti a disposizione. Poi magari tra una settimana viene fuori un altro problema".

Napoli in chiaro vantaggio nella lotta Scudetto, l'obiettivo primario dei bianconeri è la qualificazione alla Champions League 2023/2024.

"Credo che sarà una seconda parte molto bella, al momento il Napoli è la favorita per lo Scudetto. Il nostro obiettivo è entrare tra le prime quattro e andare fino in fondo nelle coppe. Io mi diverto solo quando vinco".