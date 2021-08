Allegri su Ronaldo: "In panchina? Ne avevo bisogno nella ripresa"

Un pari all'esordio con tante emozioni e alcuni episodi: la Juventus non passa a Udine, pareggiando contro un'ottima Udinese, e riflettendo su quel che non è andato alla prima di Serie A.

Massimiliano Allegri ha appuntato tutto: tra condizione fisica da migliorare e momenti della partita da comprendere meglio. E, infine, messaggi ad alcuni giocatori.

Intervenuto nel post partita, l'allenatore bianconero ha parlato così della gara:

"Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo il calcio è anche questo: succedono delle cose inaspettate. Non abbiamo saputo gestire l'imprevisto: per fortuna che è capitato alla prima giornata".

"Locatelli? Può giocare sia da play che da mezz'ala, soprattutto quando hai due a centrocampo che gestiscono il gioco. E' un po' indietro di condizione. Bisognava gestire la partita in maniera diversa: nel calcio conta vincere".

"Siamo all'inizio della stagione, ma non puoi comunque prendere due goal del genere: piuttosto ti metti lì a difendere e non rischi niente".

"Cristiano Ronaldo? Sta bene, ho parlato con lui: vedendo l'inzio della stagione e le condizioni un po' di tutti gli ho detto ' vieni in panchina che nel secondo tempo ci sarà bisogno di entrare'. Lui si è messo a disposizione, aveva pure fatto goal".

"Szczęsny? E' un grandissimo portiere: non è una questione tecnica, di errore tecnico, ma questione di capire i momenti e il quel momento lì la palla buttarla in tribuna non è vergogna, soprattutto se si veniva da un rigore commesso. Servirà da lezione anche a lui".

"Oggi per la prima volta mi sono trovato con cinque sostituzioni a disposizione: bisogna capire come le ho gestite, se ho sbagliato o meno, perché per me è una novità".