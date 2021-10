'All or Nothing', la serie sulla Juventus: quando esce e dove vederla

'All or Nothing: Juventus', la serie che porta dietro le quinte del 2020/2021 di club e squadra bianconera: la data d'uscita e dove poterla vedere.

Dietro le quinte del mondo Juventus. Il club bianconero come non l'avete mai visto, dirigenza e squadra incluse: un viaggio racchiuso nella serie 'All or Nothing'.

COS'E' 'ALL OR NOTHING: JUVENTUS'

'All or Nothing: Juventus' è il racconto della stagione 2020/2021 attraverso le telecamere nell'universo di Madama: riprese all'interno dell'Allianz Stadium, alla Continassa e presso lo Juventus Training Center per ciò che concerne il prato verde e gli allenamenti, ma anche un focus sul lavoro svolto dietro alla scrivania da chi indossa giacca e cravatta e contribuisce alla crescita societaria. Lente d'ingrandimento su calciatori, staff e management insomma, il tutto confezionato durante l'ultima annata.

'ALL OR NOTHING: JUVENTUS': DATA D'USCITA

'All or Nothing: Juventus' esce il 25 novembre 2021: la serie è prodotta da Fulwell 73, in sinergia coi produttori esecutivi Leo Pearlman e Ben Turner nonchè con lo Showrunner Richard Cooke. La scelta di raccontare l'universo bianconero cavalca l'onda di quanto già realizzato con altri club: il Manchester City ed il Tottenham.

DOVE VEDERE 'ALL OR NOTHING: JUVENTUS'

'All or Nothing: Juventus' sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: per poter accedere alla serie, occorrerà scaricare l'app di Amazon Prime Video sulle smart tv compatibili, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Altro metodo per poter guardare la serie Amazon Original 'All or Nothing: Juventus' su Amazon Prime, è quello di collegarsi al sito di Prime Video tramite pc o effettuare il download dell'app su smartphone o tablet.