Alino Diamanti continua a stupire: goal vittoria da centrocampo all'86'

Alino Diamante decide Western United-Sidney (Serie A australiana) da centrocampo: il sinistro dell'ex Bologna è rimasto quello di sempre.

A 39 anni Alino Diamanti si ricorda ancora come si fa.

Oggi l'ex Bologna gioca in Australia, a Melbourne per la precisione, dove insegue i playoff con il suo Western United, la squadra locale dove milita dal 2019.

Nuova vita per l'attaccante di Prato, ma con sane e vecchie abitudini: segnare goal, e che goal, anche dall'altra parte del mondo.

Nella sfida del Western United contro il Sydney, valida per la 13ª giornata di A-League, la Serie A australiana, Diamanti è entrato in campo all'80' sul punteggio di 0-0 e ci ha messo soltanto sei minuti per decidere la sfida. Con personalità: l'ex Bologna riceve palla a centrocampo, alza la testa, quattro tocchi e missile sotto la traversa, da quaranta metri. La palla non rimbalza mai, il portiere avversario Redmayne non può arrivarci. Anche il telecronista resta senza parole.

Per Alino Diamanti si tratta della seconda rete in campionato in nove presenze, nelle quali ha messo a referto anche un assist. Non male per un ragazzo di 39 anni, specialmente se i goal sono di questa fattura.