Ali Daei è certo: "Record di Ronaldo? Ho segnato 111 goal e non 109, ma non importa più"

L'attaccante iraniano è certo di avere segnato due reti in più rispetto ai dati ufficiali: "Sono sicuro che segnerà molti più goal".

Cristiano Ronaldo è divenuto il miglior marcatore delle Nazionali dopo la doppietta alla Francia? Forse no, almeno secondo quanto evidenzia lo stesso Ali Daei, recordman di reti con 109 raggiunto, in teoria, dall'attaccante lusitano nell'ultima gara giocata.

Il mito iraniano ha parlato ad As riguardo a tale record: secondo l'ex giocatore del Persepolis, infatti, le reti realizzate sarebbero 111, due in più. Daei evidenzia comunque come questo record possa essere superato presto, augurandosi, tra l'altro, che possa avvenire.

Ali Daei ha parlato così del record:

"Mi aspettavo che fosse Cristiano a battere il mio record. In realtà ho segnato 111 goal, ma non importa più".

Anche se fosse effettivo il numero di 111, con le federazioni che sono ferme e convinte sul 109, Ali Daei è prossimo al sorpasso:

"Per come gioca Cristiano e per il livello di forma in cui si trova, sono sicuro che segnerà molti più goal. Sì, credo fermamente che Ronaldo meriti di raggiungere questo record. Per un giocatore come lui raggiungere il mio record è come se fosse un altro record per me. È un orgoglio".

Daei non ha dimenticato quando raggiunse il record, di 109 o 111:

"Sì, ho avuto parecchie interviste su questo argomento in quei giorni. Cristiano ha detto che ero un idolo? Penso che sia molto umile da parte sua riferirsi a me in questo modo, gli sono molto grato".

Di certo, Cristiano Ronaldo non si fermerà a 109 reti, Ali Daei o non Ali Daei: l'obiettivo è andare il più avanti possibile, così che possa essere cannoniere solitario e recordman all-time delle reti in Nazionale per tanto, tantissimo tempo.