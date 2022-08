Nuova avventura per Alex Telles: il Manchester United lo cede in prestito al Siviglia

Il club inglese annuncia il trasferimento del laterale italiano con un passato in Italia: ha vestito la maglia dell'Inter per una stagione.

I tifosi dell'Inter lo ricordano per le poche presenze raccolte in un periodo non proprio felicissimo vissuto dai nerazzurri: sembra quasi un'epoca fa, a pensarci bene.

Alex Telles, comunque, quella maglia l'ha indossata giocando anche due Derby contro il Milan: il primo all'esordio assoluto in Serie A. Non è bastato per garantirgli la permanenza in Italia.

Laterale veloce, tra difesa e centrocampo: rigorosamente a sinistra: l'Inter lo aveva prelevato in prestito dal Galatasaray. Lui gioca, 22 presenze in tutto, poi ritorna in Turchia: è l'estate che lo porterà a vestire la maglia del Porto. E la sua carriera cambia.

Il brasiliano in Portogallo fa molto bene, rimanendo 4 anni facendosi notare: nel 2020 il Manchester United si interessa ad Alex Telles e lo acquista a titolo definitivo: traguardo meritato.

A Old Trafford si gioca le sue opportunità, senza però brillare particolarmente: non è una sua responsabilità, in realtà. Il momento vissuto dai Red Devils non lo aiuta a crescere e imporsi: i problemi fisici fanno il resto.

Adesso avrà modo di giocare in un altro Paese e in un altro campionato: l'ex Inter si trasferisce in Liga, seppur momentaneamente e fino alla fine della stagione.

Con una nota ufficiale il Manchester United ha annunciato la cessione in prestito di Alex Telles al Siviglia fino al giugno del 2023.

Un'altra possibile svolta per il laterale brasiliano che in Spagna potrà sfruttare gli spazi creati dalle squadre avversarie per far bene e riprendere la forma migliore.

Classe 1992, Telles vuole trovare continuità sia di rendimento che di impiego in vista dei Mondiali in Qatar, con il Brasile di Tite, una delle favorite alla vittoria finale, che può vederlo tra i protagonisti.