Alessandro Nesta, leadership ed eleganza: ultimo capitano della Lazio scudettata

Alessandro Nesta è stato il capitano dell'ultima Lazio scudettata ('99/2000), eppure stava per andare alla Roma: "Ci fu un'offerta, ma papà disse no".

Sono passati più di vent'anni dall'ultima volta che la Lazio ha saputo conquistare lo Scudetto in Italia: nella stagione 1999-2000 l'Aquila festeggiava in un finale thrilling ai danni della Juventus con una formazione di altissimo livello guidata da Alessandro Nesta, ultimo capitano scudettato del club biancoceleste.

L'ex difensore, oggi, ha 47 anni: cresciuto calcisticamente nel vivaio laziale fa tutta la trafila nelle giovanili per esordire in Serie A il 13 marzo 1994 sotto la guida di Dino Zoff. Una storia d'amore con la squadra capitolina lunga otto anni, culminata con il trionfo nazionale nel secondo titolo della storia del club.

La stagione 1999-2000 fu una stagione memorabile con la doppietta Scudetto e Coppa Italia: erano gli anni delle 'sette sorelle' in Serie A ed era la Lazio di Boksic, Mancini, Simone Inzaghi, Salas, Veron, Stankovic, Simeone, Mihajlovic e Nedved. Una vera e propria corazzata guidata da Sven Goran Eriksson.

La vittoria arriva proprio all'ultima giornata: i capitolini archiviano subito la pratica Reggina con un netto 3-0, ma serve la sconfitta della Juventus a Perugia. Il ko di Madama diventerà celebre per il goal di Calori, che sotto il diluvio del capoluogo umbro negò il tricolore ai bianconeri facendo esplodere la Roma biancoceleste.

Nesta chiuse la stagione con 41 presenze e un rendimento impressionante: soltanto 4 cartellini gialli in campionato in quella magica annata per un leader silenzioso ed elegante, un muro invalicabile per i tanti attaccanti di livello mondiale presenti in Italia al termine degli anni '90.

La storia di questa cavalcata trionfale riecheggia ormai nella memoria dei tifosi, che nell'ultima travagliata stagione hanno finalmente ammirato una Lazio capace di tenere testa alla Juventus dominatrice degli ultimi anni: proprio quei bianconeri che avevano sorpassato all'ultimo respiro quasi 23 anni fa. Impresa non riuscita alla squadra di Simone Inzaghi.

Eppure, come raccontato dal diretto interessato al 'Corriere dello Sport', da giovanissimo Nesta stava per andare alla Roma.

"Sono andato nella squadra del mio quartiere a Cinecittà, che era collegata alla Roma. Ma la mia famiglia era laziale e mio padre lo era in modo molto convinto, per usare un eufemismo. La Roma mi voleva e c’era stata un’offerta per andare in giallorosso. Ma scattò il veto biancazzurro di papà e così ho preferito aspettare la Lazio. Perché era così che doveva andare".

Tra i tanti tifosi biancocelesti di oggi c'è sicuramente anche lui, Alessandro Nesta: nella sua ultima esperienza è esonerato, nel 2021, dal Frosinone a quasi due anni dal suo approdo in ciociaria. Nesta in passato ha guidato anche il Miami FC e il Perugia senza particolare fortuna. Oggi è opinionista di Amazon Prime Video per le gare di Champions League: il suo passato sul campo non verrà mai cancellato.