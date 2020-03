Alen Stevanovic: una presenza nell'Inter del Triplete

Una carriera spesa in provincia, ma a portarlo in Italia fu l'Inter: Alen Stevanovic, ala serba del '91, vanta un gettone con Mourinho nel 2010.

In ha girovagato da Nord a Sud senza mai imporsi in un top club, ma a portare Alen Stevanovic nel nostro calcio fu l'. Non solo: Stevanovic, può forgiarsi di una presenza nell'anno del Triplete.

Merito di Josè Mourinho, il quale nel gennaio 2010 decise di attingere dalla panchina facendo entrare una promettente ala serba - nata in - classe '91: Stevanovic, viene acquistato nell'inverno del 2009 dal Radnicki Obrenovac dopo non aver superato un provino col e va ad arricchire la Primavera nerazzurra.

Un anno di 'apprendistato' e l'esterno offensivo viene aggregato da Mou alla prima squadra nel ritiro di Dubai durante la sosta natalizia: tanto basta, per convincere lo 'Special One' a gettarlo nella mischia in Inter-Siena del 9 gennaio 2010.

Al 66' fuori Thiago Motta dentro Stevanovic, Milito e soci vincono 4-3 e collocano uno dei tanti mattoncini che consentì ai nerazzurri di conquistare Scudetto, Champions e . Quella contro i toscani, restò l'unica presenza del serbo alla corte di Mourinho. Il quale, però, durante il mercato invernale chiese di farlo restare nonostante la richiesta di prestito - ironia della sorte - del Torino.

Torna in Primavera, fa faville e in estate passa in comproprietà... indovinate a chi? Al Toro, che lo scartò quando giocava in patria. Due anni col cartellino diviso tra granata ed Inter, una parentesi in prestito al , poi i piemontesi nel 2013 se lo aggiudicano alle buste.

La carriera italiana di Stevanovic reciterà , Bari e e ritorno in al Partizan nel 2015 dopo la rescissione col Torino. Tre stagioni a Belgrado prima di tentare l'avventura in , allo Shonan Bellmare. dal 2018 al 2019.

A febbraio, i polacchi del Wisla Plock - ultimo club in cui Stevanovic ha militato - lo tesserano dopo essersi svincolato dai nipponici. Ad oggi, in seguito al divorzio dal Wisla in estate, è senza squadra.

Un carattere per nulla facile quello del serbo, dotato di corsa e buona tecnica ma non supportato da uno 'status' mentale in grado di farlo esplodere: numeri che però non lasciarono indifferente Mourinho, il quale decise di farlo esordire nell'Inter dei sogni. Per la serie: "Io c'ero".