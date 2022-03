Alejandro Garnacho: il talento dello United che sogna di emulare Ronaldo

Se Alejandro Garnacho stava cercando un modo per annunciarsi al calcio inglese, allora un paio di goal meravigliosi, accompagnati dalla famosa esultanza ‘siu’ di Cristiano Ronaldo, hanno rappresentato un gran modo per farlo.

Garnacho è stato il grande protagonista del cammino che ha condotto il Manchester United fino alle semifinali della FA Youth League, visto che ha segnato quattro reti in altrettante partite ed ha anche sfornato tre assist.

Il suo goal nelle fasi finali della sfida contro l’Everton è stato il più bello del torneo: ha infatti raccolto palla nella propria metà campo, si è lanciato verso l’area avversaria ed ha seminato due difensori prima di mettere in rete.

Già nel terzo turno, contro lo Scunthorpe United, aveva segnato una grande rete con una mezza rovesciata, ed ha anche siglato una doppietta nella vittoria nei quarti contro il Leicester, trovando tra l’altro il goal con anche con un gran calcio di punizione.

Dopo quelle marcature ha esultato proprio come fa Cristiano Ronaldo, ovvero l’idolo con il quale un giorno spera di poter giocare sul prato verde dell’Old Trafford.

Garnacho è approdato allo United nell’estate del 2020, quando ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid, il club nel quale è cresciuto e nel quale ha giocato fin da quando aveva undici anni.

I media spagnoli l’hanno definito ‘Il gioiello della corona’ del settore giovanile dei Colchoneros e i Red Devils per farlo loro hanno dovuto superare la concorrenza di Borussia Dortmund e Real Madrid.

Per ora si può parlare di un innesto decisamente azzeccato, visto che il ragazzo ragazzo sta viaggiando ad una media di un goal o un assist ogni 95’ cole le maglie delle squadre Under 18 e Under 23.

Tuttavia, nonostante le grandi cose sin qui mostrate, presso il centro sportivo di Carrington tutti vogliono essere sicuri che Garnacho tenga i piedi ben piantati a terra.

“Ho un buon rapporto con Garna e lui sa che se esce dal seminato corro a prenderlo!”, ha spiegato divertito a GOAL Justin Cochrane, capo dello sviluppo dei giocatori e dell’allenamento dell’Academy dello United.

“Ha giocato bene contro il Leicester, ma può fare meglio. Può segnare di più ed essere più cinico. Fa tutto parte del percorso di crescita e sta andando bene. Siamo contenti di lui”.

“Il mio lavoro e quello del mio staff è fare in modo che i giocatori restino con i piedi per terra. Per loro il grande obiettivo finale deve essere quello di arrivare in prima squadra e avere una carriera di alto livello. E’ quello che vogliamo per Garna”.

Il compito di Cochrane potrebbe tuttavia rivelarsi un po’ più complicato del previsto in questo caso.

Con le sue gesta Garnacho ha già attirato le attenzioni dei tifosi del Manchester United ed inoltre Lionel Scaloni l’ha inserito nella lista provvisoria dei convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali che vedranno l’Argentina impegnata contro Venezuela ed Ecuador.

L’Albiceleste ha già staccato il pass per Qatar 2022 e Scaloni sta quindi sfruttando queste partite per fare integrare quei ragazzi che potrebbero far parte della rosa della Nazionale del futuro. Garnacho è uno dei sette giocatori ancora senza presenze con l’Argentina ed è anche tra quelli che hanno doppia nazionalità e che quindi potrebbero decidere di rappresentare un Paese diverso.

Il padre di Garnacho è infatti spagnolo, mentre sua madre è di origini argentine. Nel caso in cui dovesse essere confermato nella lista dei convocati, avrebbe la possibilità di lavorare per una settimana al fianco di Lionel Messi alla sua ‘prima’ con l’Argentina. In passato infatti ha sempre rappresentato la Spagna a livello giovanile.

Secondo quanto appreso da GOAL, Garnacho è orgoglioso di aver ricevuto la prima convocazione (ha anche pubblicato su Instagram una sua foto da bambino con la maglia dell’Argentina addosso), ma deve ancora decidere quale Nazionale scegliere.

Allo United intanto si godono la crescita del ragazzo ed il responsabile dell’Under 18, Travis Binnion, è convinto del fatto che quanto fatto da Garnacho sia frutto del duro lavoro e di tanta dedizione.

“Sta capendo come giocare e sta lavorando molto duramente - ha spiegato Binnion - I goal segnati nei minuti finali dimostrano come stia migliorando anche a livello fisico e come si stia avvicinando alla condizione migliore tanto in allenamento quanto in gara”.

“Per lui si tratta di una ricompensa che avvalora tutto ciò che sta facendo”.

Le due caratteristiche principali di Garnacho sono senza dubbio la velocità e la capacità nel chiudere l’azione. Sono queste doti che fanno di lui un attaccante esterno moderno, visto che può garantire anche diversi goal, oltre che tanti assist.

Ha qualità tecniche impressionanti, ma si distingue anche per essere molto altruista con i compagni.

“E’ molto bravo. E’ un’ala difficile da contenere e a volte è lo sfogo delle nostre azioni - ha svelato a GOAL il difensore dello United Rhys Bennett - Se non riusciamo ad uscire, possiamo giocare palla su di lui che, grazie alla sua tecnica, riesce a cavarsela anche nelle situazioni più difficili. Aiuta molto la squadra facendola salire. E’ un top player”.

La prossima occasione per mostrare tutte le sue qualità è rappresentata dalla prossima sfida contro il Wolverhampton e, con ogni probabilità, avrà il modo di farlo sotto lo sguardo attento di Ralf Rangnick.

L'articolo prosegue qui sotto

Se riuscirà a fare la giusta impressione, il sogno di poter giocare al fianco di Ronaldo e di celebrare con lui un goal con un ‘siu’ si avvicinerà un po’ di più a diventare realtà.

Per ulteriori informazioni sui migliori talenti del mondo, segui NXGN su Instagram e TikTok.