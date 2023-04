Clamoroso errore di Pagno in AlbinoLeffe-Mantova: dimentica il pallone e Mensah segna

La rete del raddoppio del Mantova è frutto di una topica dell'estremo difensore dell'AlbinoLeffe, causata da un'incomprensione.

I punti pesantissimi in palio in ottica salvezza, alla vigilia hanno reso la sfida tra AlbinoLeffe e Mantova una delle gare più decisive dell'intera stagione di Serie C, e nello specifico del Girone A.

Anche perché, prima di scendere in campo allo "Stadium" di Zanica, la formazione allenata da Claudio Foscarini si trovava davanti a quella di Andre Mandorlini, tra il diciassettesimo e il diciottesimo posto in classifica. In zona Playout, insomma.

Dopo un primo tempo terminato 0-0, nella riprese succede di tutto: o meglio, il Mantova va in vantaggio con De Francesco al 49'. E fin qui, tutto nella norma.

Al 63', poi, accade l'impensabile: sugli sviluppi di una rimessa dal fondo, Andrea Pagno, non si intende con il compagno Mirko Saltarelli, toccando il pallone.

Ne consegue che, dopo la battuta, il portiere è stato totalmente tagliato fuori da un secondo tocco, con il difensore lontano: rapidamente, David Mensah, da quelle parti, interviene sfruttando l'attimo d'incertezza, spedendo in rete il pallone dello 0-2.

Un'incomprensione, con Pagno che "dimentica" la sfera, che costa caro ai ragazzi di Foscarini, che scivolano al terzultimo posto nel Girone A. Nel peggiore dei modi.