Alaves-Valencia 1-1: Dani Parejo non basta, è solo pari

Con Florenzi titolare, il Valencia viene fermato dall'Alaves. In attesa dell'Atalanta, si complica ulteriormente la rincorsa alla Champions League.

In attesa di prepararsi per il miracolo di martedì sera, quando dovrà segnare tre reti senza subirne per eliminare l' dalla , il stecca: solo 1-1 sul campo dell' per gli uomini di Celades.

Illusorio il vantaggio messo a segno nel primo tempo su calcio di punizione da Dani Parejo, pochi minuti dopo che al Valencia era stato negato un rigore su Cheryshev: nella ripresa Edgar pareggia e rende ancor più complicata la rincorsa alla Champions League di Florenzi e compagni.

65 minuti per l'ex capitano della , partito dall'inizio prima di lasciare il posto a Coquelin nella ripresa. Celades ha inoltre regalato uno scampolo di partita alla stella Rodrigo, che mancava dai campi da un mese.

Classifica non semplice per il Valencia: la squadra di Celades sale a quota 42 punti, 3 in meno rispetto al quarto posto del , che però ha una partita in meno. E nel mezzo, in piena lotta per entrare in Champions, ci sono anche e .