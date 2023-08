Si sblocca l'Al-Nassr: Ronaldo e Mané regalano il primo successo in campionato

Primi tre punti nel massimo campionato saudita per l'Al-Nassr: Mané e Ronaldo regolano l'Al-Fateh con una pesante 'manita'.

Dopo il trionfo nella Champions araba e la qualificazione per la massima competizione asiatica strappata proprio allo scadere, all'Al-Nassr mancava soltanto la gioia numero uno nella Saudi Pro League in questo primissimo scorcio di stagione.

Missione compiuta alla terza giornata grazie allo 0-5 sul campo dell'Al-Fateh, dopo i k.o. racimolati nei primi due turni contro Al-Ettifaq e Al-Taawon.

I protagonisti incontrastati della serata sono Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, autori rispettivamente di due e tre reti: il senegalese sblocca le marcature imbeccato proprio da un'intuizione dell'ex Real Madrid, letale nel capitalizzare un assist di Al-Ghannam con un colpo di testa a pochi passi dalla porta.

Ronaldo firma anche il tris poco prima dell'ora di gioco: Rinne sbaglia completamente i tempi dell'uscita e consente a Ghareeb di siglare un comodo assist per il lusitano, che a porta spalancata non può sbagliare.

Zelarayan rischia di accorciare le distanze ma è il palo a dirgli di no. Non sbaglia invece Mané, completamente dimenticato dalla difesa dell'Al-Fateh: secondo assist di serata di Ghareeb e terzo tempo perfetto dell'ex Liverpool. Nel recupero è il solito Ronaldo a timbrare la tripletta personale, sfruttando un invito di Boushal che deve solo essere spinto oltre la linea.

AL FATEH-AL NASSR 0-5, IL TABELLINO

Marcatori: 27', 81' Mané, 38', 55', 96' Ronaldo

AL-FATEH (4-2-3-1): Rinne; Al-Zubaidi (46' Baattia), Denayer (46' Al-Harbi), Al-Oujami, Al-Youssef; Petros (60' Al-Hassan), Bendebka (60' Al-Fuhaid); Batna (86' Al-Masoud), Zelarayan, Tello; Al-Buraikan. All. Bilic

AL-NASSR (4-3-3): Al-Aqidi; S. Al-Ghannam (86' Boushal), Al-Fatil, Laporte, Konan; Otavio (90' Al-Sulaiheem), Brozovic (75' Al-Naji), Al-Khaibari; Talisca, Ghareeb (86' K. Al-Ghannam), Ronaldo, Mané (86' Yahya). All. Castro

Arbitro: Al-Harbi

Ammoniti: Brozovic (AN), Al-Hassan (AF)

Espulsi: -