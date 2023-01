Al-Nassr in ansia: infortunio al 100', Ospina esce in barella e in ambulanza

Il colombiano ex portiere del Napoli è stato sostituito nel recupero della sfida contro l'Al-Shabab: paura per le sue condizioni.

In casa Al-Nassr non c'è solo l'entusiasmo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che dopo aver firmato nelle scorse settimane tra qualche giorno sarà libero di esordire con la maglia gialloblù: c'è anche preoccupazione.

Quella legata alle condizioni di David Ospina, portiere ex Napoli trasferitosi in Arabia Saudita dopo la fine del contratto con il club azzurro, avvenuta alla fine di giugno del 2022.

Nel finale del derby di Riyad tra Al-Shabab e Al-Nassr, l'estremo difensore colombiano si è scontrato con Cristian Guanca, argentino classe 1993, franando al suolo.

Siamo in pieno recupero e Rudi Garcia, tecnico dell'Al-Nassr, è costretto al cambio: questo, però, dopo l'intervento dello staff sanitario, lunghissimo.

Ospina, infatti, è stato prima soccorso, poi sollevato e trasferito in barella fuori dal campo: immobilizzato, è stato poi trasferito fuori dallo stadio in ambulanza.

Al suo posto è entrato Ameen Bokhari, ma l'attenzione si è spostata sulle condizioni del portiere colombiano, in lacrime per quanto accaduto: nelle prossime ore verrà fatta chiarezza. Per ora solo ansia e paura.