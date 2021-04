Al Khelaifi presidente dell'ECA: il patron del PSG al posto di Agnelli

Dopo l'addio di Agnelli, è il numero uno del PSG a diventare il presidente dell'associazione dei club europei.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman pic.twitter.com/fYeU4eANWx — ECA (@ECAEurope) April 21, 2021

Sospesa la Superlega, nuovi sviluppi importanti nel calcio europeo. In seguito all'addio di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, all'ECA, ovvero l'associazione dei club continentali, è stato sceltonumero uno del PSG, come nuovo presidente.

Agnelli aveva rassegnato le dimissioni da presidente dell'ECA alcuni giorni fa: Al-Khelaifi al suo posto per provare ad essere ancor più protagonista in Europa, non solo con le grandi prestazioni del PSG, che nell'ultimo anno sembra aver dato una svolta alla sua storia in Champions League.

Nella giornata odierna il board si è riunito per fare il punto su quanto successo negli ultimi giorni con la Superlega e le nuove iniziative dell'UEFA in chiave Champions League per le prossime stagioni. Ribaltate le voci che vedevano Karl-Heinz Rummenigge come successore di Agnelli.

Ad annunciare la nomina è stata la stessa ECA attraverso Twitter:

"Congratulazioni a Nasser Al-Khelaifi, Presidente e CEO del PSG, che oggi è stato eletto nuovo presidente dell'ECA".

Nuovo corso dunque per l'associazione dei club europei. Al termine delle 72 ore più accese del calcio continentale nel corso del 2021.