Ajax, l'avversario della Roma: tanta qualità e gioventù per Ten Hag

La Roma affronterà l’Ajax nei quarti di Europa League. Gli olandesi sono forti, ma dovranno rinunciare ad Onana ed Haller.

Sono stati sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti per i quarti di finale di Europa League e l’urna non è stata propriamente benevola con la Roma. Dopo lo Shakhtar infatti, la compagine giallorossa, unica rappresentate del calcio italiano ancora in corsa nelle due competizioni europee, dovrà affrontare un altro avversario proveniente dalla Champions League: l’Ajax.

I Lancieri avevano iniziato il loro cammino europeo nella massima competizione continentale per club, ma il loro cammino si è interrotto già alla fase a gironi. Inserita nel Gruppo D, la squadra guidata da Ten Hag, si è piazzata al terzo posto (2 vittorie, i pareggio e tre sconfitte) alle spalle del Liverpool, dell’Atalanta (un pareggio a Bergamo ed una sconfitta interna contro gli orobici con goal decisivo di Muriel nei minuti finali per il definitivo 0-1) e prima del Midtjylland.

Il percorso in Europa League è stato sin qui perfetto per l’Ajax. La compagine olandese ha infatti esordito nei sedicesimi di finale eliminando con un doppio 2-1 il Lille e poi nei quarti ha superato agevolmente l’ostacolo Young Boys con un 3-0 interno al quale si è aggiunto un successo estero per 2-0 nel match di ritorno.

Quella che affronterà la Roma sarà una squadra che, come da tradizione, è composta da un mix di giocatori esperti ed altri giovanissimi provenienti da quello che è uno dei vivai più prolifici dell’intero panorama calcistico mondiale.

Erik Ten Hag si affiderà come si consueto ad un 4-3-3 nel quale, contro la Roma, non ci saranno due tra le stelle più importanti della squadra: André Onana e Sebastien Haller.

Il portiere camerunense è infatti costretto ad un lungo stop da una squalifica inflittagli per doping, mentre il bomber ivoriano, 6 goal in 11 partite di Eredivisie, che è arrivato a gennaio dal West Ham a fronte di un esborso da 22,5 milioni di euro, cosa questa che fa di lui il giocatore più costoso dell’intera storia del campionato olandese, non è stato inserito nella lista presentata alla UEFA per un clamoroso errore.

Tra i pali ci sarà quindi una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Roma in particolare: Maarten Stekelenburg. Davanti all’estremo difensore olandese, che con la maglia giallorossa ha vissuto tra il 2011 ed il 2013 un’avventura costellata da molti alti e bassi, agirà una linea che generalmente prevede il giovanissimo Rensch e Tagliafico sugli out di destra e sinistra, ed un altro giovanissimo, Jurrien Timber, in coppia al centro con Lisandro Martinez.

Le chiavi del centrocampo sono affidate ad un elemento di grandissima esperienza e qualità come Davy Klaassen, mentre da interni agiranno, tenendo anche contro dell’infortunio che sta fermando Daley Blind, Edson Alvarez e quello che è considerato uno dei gioielli più importanti della rosa: il diciottenne Ryan Gravenberch.

In attacco, Lassina Traoré e Brian Brobbey sono le due stelline in cerca della definitiva consacrazione, ma ad agire da perno centrale del tridente sarà il capitano, Dusan Tadic, supportato dai brasiliani Antony e David Peres.

L’Ajax attualmente occupa il primo posto in Eredivisie con un vantaggio di otto punti sul PSV nonostante abbia giocato una partita in meno (20 vittorie, tre pareggi e 2 sconfitte in 25 uscite).

Roma ed Ajax si sono sin qui affrontate in due sole occasioni, in gare ufficiali, in ambito europeo ed il bilancio vede i Lancieri in leggero vantaggio. Entrambe le sfide risalgono alla fase a gironi dell’edizione 2002/03 della Champions League e si conclusero con una vittoria degli olandesi ad Amsterdam ed un pareggio all’Olimpico.

Roma e Ajax si sfideranno in due partite in programma il prossimo 8 aprile (andata all’Olimpico) ed il 15 aprile (ritorno alla Johan Cruijff ArenA).

Chi avrà la meglio in questo doppio confronto troverà ad attenderla nelle semifinali una tra Granada e Manchester United.