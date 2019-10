Ajax-Feyenoord 4-0: 'Klassieker' senza storia, quaterna in un tempo

Grazie alle reti di Ziyech, Tagliafico, Neres e Van de Beek, l'Ajax demolisce il Feyenoord in 40'. Campioni in carica a +6 su PSV, AZ e Vitesse.

Sulle tribune della Johan Cruijff Arena c'era più di un personaggio illustre, come Sneijder e Kuyt, ma la tensione in - è durata pochissimo. Poi si è spezzata senza più ricomporsi. Perché il 'Klassieker', il derby d' , si è concluso con un massacrante 4-0 a favore dei campioni in carica.

Rivedi Ajax-PSV ON DEMAND su DAZN

Il big match, valevole per l'undicesima giornata di Eredivisie, non ha avuto storia. L'Ajax si è imposto in maniera forse ancor più netta di quanto non suggerisca il risultato, indirizzando la gara nei primi 7 minuti e chiudendola definitivamente prima dell'intervallo.

Quattro reti, tutte nel primo tempo. La prima di Ziyech dopo un paio di minuti e la seconda di Tagliafico, entrambi a segno davanti al portiere. David Neres ha ampliato il punteggio al 37', superando Vermeer con uno scavetto di destro, mentre a chiudere i conti ci ha pensato Van de Beek, di testa a porta vuota.

Un massacro totale che affonda il coltello nelle molteplici piaghe del Feyenoord, lontanissimo dalla vetta: la formazione di Jaap Stam è dodicesima in classifica con appena 14 punti in 11 giornate. Ben 15 in meno rispetto all'Ajax, che grazie a questo successo vola a 29.

I biancorossi di Amsterdam, inoltre, vede aumentare a 6 le lunghezze sul , battuto in casa con un incredibile 4-0 e raggiunto dall'AZ (espulso al 22' Thomas sul punteggio di 0-0). Nel gruppo delle seconde, tutte a quota 23, c'è anche il Vitesse.