Aguirre rivela: "La Liga riparte il 20 giugno e termina il 26 luglio"

Javier Aguirre, tecnico del Leganes, a 'Marca': "Si riparte il 20 giugno per chiudere 5 settimane più tardi: me l'ha comunicato la Liga".

Dopo la , il primo campionato top a prendere il via dopo l'emergenza Coronavirus, anche la è pronta a ripartire. E secondo Javier Aguirre, tecnico del , c'è già una data certa: il 20 giugno.

Il tecnico messicano lo ha anticipato in un'intervista a 'Marca', nella quale ha spiegato in dettaglio i piani della Federazione spagnola:

"C'è già una data per la ripartenza della : ricominciamo il 20 giugno e terminiamo ufficialmente cinque settimane più tardi, il 26 luglio. Le rimanenti 11 giornate si giocheranno il sabato e la domenica, il mercoledì e il giovedì. Mi ha appena informato ufficialmente la Liga, sono molto contento perché abbiamo già il calendario degli allenamenti. Cominciamo domani (venerdì 8, ndr) dopo aver effettuato i controlli".

La chiusura entro fine luglio del campionato spagnolo consentirebbe così all'UEFA di attuare il proprio progetto: quello di concludere le due coppe europee, ovvero ed , nel mese di agosto.

La grande novità in Spagna, se confermata, è legata al numero delle sostituzioni: non più tre in una partita, ma cinque. Un cambiamento che Aguirre ha accolto con favore.