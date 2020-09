L'agente di Lautaro è chiaro: "Resta all'Inter, nulla con Barcellona e Real"

Beto Yaqué conferma la permanenza all'Inter di Lautaro: "Resta a Milano. Oggi visita di cortesia a Piero Ausilio". Rinnovo in vista.

Un tormentone di mercato che ha appassionato i tifosi dell' e, in particolare, quelli del , esaltati all'idea di vederlo all'opera insieme a Lionel Messi: nulla di tutto questo nel futuro di Lautaro che sarà ancora a tinte nerazzurre.

Nella giornata di oggi sono emersi anche dei rumors su un presunto accordo del 'Toro' con il , prontamente smentiti dall'agente Beto Yaqué, in visita alla sede interista per incontrare Piero Ausilio.

Intervistato dai giornalisti presenti sul posto, il procuratore di Lautaro ha blindato il suo assistito all'Inter, negando l'esistenza di trattative con i già citati club.

"E' una visita di cortesia, siamo venuti a salutare Piero. Con Barcellona e Real Madrid non c'è nulla, Lautaro resta all'Inter".

A fine mercato, dunque ai primi di ottobre, potrebbe andare in scena un nuovo incontro come rivelato da 'Sky Sport': stavolta per discutere del tanto atteso rinnovo con adeguamento dello stipendio ad una cifra che rispecchi l'esatto valore del giocatore.