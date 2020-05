Aduriz dice basta: ufficiale il ritiro a 39 anni

Uno dei decani del goal dice basta. A 39 anni Aritz Aduriz ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova vita. Il bomber basco annuncia il suo ritiro tramite i social, evidenziando come il suo corpa non risponda più ai suoi desideri da calciatore: stop forzato.

Simbolo assoluto dell' Bilbao, dove di fatto è tornato nel 2012, dopo aver giocato in città anche a inizio carriera e tra il 2005 e il 2008, è riuscito a conquistare anche la Nazionale spagnola e vincere per ben due volte la classifica dei marcatori d' .

Sembra dunque che Aduriz non giocherà neanche le ultime gare della qualora il campionato 2019/2020 dovesse tornare:

"Il momento è arrivato. Molte volte ho detto che sarebbe stato il calcio a lasciarti prima che lo faccia tu. Ieri, i medici mi hanno detto di consultare il chirurgo quanto prima per avere una protesi di sostituzione all'anca per provare a fare la vita di tutti i giorni, nel modo più normale possibile. Sfortunatamente, il mio corpo ha detto basta".

Il Bilbao è in lotta per un posto in Europa League, ma Aduriz deve accettare il responso del suo corpo:

"Non posso aiutare i miei compagni come vorrei né tantomeno nel modo in cui meritano. Questa è la vita di un atleta professionista, molto semplicemente. Purtroppo viviamo una situazione molto più terribile e dolorosa; la pandemia che ci sta colpendo ci ha lasciato danni irreparabili e dobbiamo continuare a lottare insieme".

"Perciò non voglio che vi preoccupiate per me, questo è soltanto un aneddoto. Dimentichiamoci i finali che avevamo sognato perché avremo tempo per dirci arrivederci. E sì, il momento di dirselo è arrivato, ed è così che termina il mio percorso, indimenticabile e meraviglioso, dall'inizio alla fine. Grazie dal profondo del mio cuore".