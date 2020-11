Adios Diego: un pezzo di Napoli non c'è più

'Live is Life', Diego è Diego: Maradona ha portato Napoli in alto tra genio e sregolatezza, da capopopolo di una città che sogna e sfida i problemi.

Fuorigrotta, Vomero, Mergellina, Quartieri: è tutto un Maradona. Da oggi ancor di più, perchè Maradona è un pezzo di . Con la scomparsa di Diego se ne va anche un po' della città che il Dio del Calcio ha portato in alto da forestiero, diventando partenopeo acquisito.

'Live is Life': se non ti esalti guardando tra Opus e palleggi, menti. Diego è il calcio, Diego è Napoli, Diego ha fatto sognare chi in mezzo a mille difficoltà vive gioie a mo' di riscatto sociale e rivincite sui problemi. Maradona ha regalato felicità, rendendo la pressione piccola così grazie al pallone. Ha mandato in estasi un popolo col suo sinistro fatato - il più bello di sempre - lui che coi problemi ci ha convissuto anche all'apice della vita: quello degli anni sotto il Vesuvio, dove è diventato Re senza se e senza ma.

'Live is Life', Diego è Diego: tra adulti, anziani e piccini le lacrime si sprecano. Padre/ figlio, nonno/nipote, se affondi le radici in questa terra Maradona ce l'hai nel sangue, anche quelli che non hanno potuto ammirarlo dal vivo, 'Ho visto Maradona' lo cantano lo stesso. Racconti, aneddoti, video: è tutto un Maradona, Napoli è Maradona e innamorarsene è conseguenza.

Due Scudetti, Coppa , Coppa UEFA, : il Napoli più grande è il suo, quello del 'Diez', di colui che a momenti faceva venire giù San Paolo e dintorni. Oltre a goal e assist c'è di più, c'è il volto sfregiato di una città complicata che con quelle magie dimentica il peggio e vola di fantasia, anche a distanza di tempo.

Un genio unico unito a una sregolatezza fatta di cose giuste e mosse sbagliate, che ne hanno reso difficile il prosieguo: per un napoletano però non venerarlo risulta impossibile, la regola del 'o si ama o si odia' va a farsi benedire. Il capopopolo guida la folla col sentimento, andargli dietro viene spontaneo.

Pino Daniele e Diego Armando Maradona, due icone di Napoli a stretto giro ci hanno lasciato: porteranno in alto il nome di Partenope anche lassù, tra sorrisi, prodezze e qualche assolo. Quando sei triste, con una canzone di Pino o una clip di Diego ritrovi morale: immaginateli intrecciati tra goal e colonne sonore, pazzesco.

Pazzesco come Diego, il cui volto è presente in ogni vicolo. Murales, foto, uno striscione, una statuina: a San Gregorio ne riproducono ogni Natale perchè vanno a ruba, per turisti e compaesani è legge. 'Bibbia'.

"Maradona è il più forte" lo dicono tutti, ma pensate che vortice di sensazioni per chi nell'arena di Fuorigrotta vede una seconda casa. Delirio, qualcosa che ti parte da dentro e non controlli. Si chiama amore incondizionato, al netto degli errori: è qui che capisci il binomio Diego-Napoli, eterno.

Al di là del risultato, al di là del campo: con Diego ti sentivi sicuro, in lui vedi l'uomo che ha sfidato i poteri forti ribaltando le gerarchie, sfruttando una classe bestiale e un carattere sfrontato utile a superare il limite, a volte eccedendo. Un 'argentinapoletano', perchè nel DNA di Diego c'erano cazzimma, solarità e quella voglia di osare senza paura. E a Napoli, così, puoi affrontare meglio le salite.

'Napule è' Maradona, il totem del pallone che ci ha lasciati senza preavviso: a sorpresa, come quando umiliava gli avversari. Da oggi il cielo sarà un po' più azzurro, perchè in cielo è volato un pezzo di questa meravigliosa città.