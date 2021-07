Adani annuncia l'addio a Sky Sport: "Inghilterra-Danimarca mio ultimo evento"

Nel finale di Inghilterra-Danimarca, il telecronista ha annunciato che quello di Wembley sarà l'ultimo grande evento che commenterà per Sky.

Nel corso della semifinale tra Inghilterra e Danimarca, sfociata sino ai tempi supplementari e risolta dal tap-in decisivo di Harry Kane che ha trascinato gli inglesi verso la prima finale europea della loro storia, è arrivato l'annuncio da parte del telecronista Sky - nonchè ex calciatore di Inter, Brescia e Fiorentina - Daniele Adani, il quale ha confermato in presa diretta che quella di Wembley sarà l'ultima grande sfida raccontata per conto dell'emittente con sede a Milano:

"Bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport".

L'ex difensore centrale nel corso degli ultimi anni ha coltivato la nuova carriera da telecronista Sky Sport dove ha formato coppia fissa in cabina di commento insieme al collega Riccardo Trevisani. In attesa di conoscere eventuali sviluppi circa il suo futuro professionale, 'Lele' Adani saluta e lo fa al termine di una semifinale europea, in un tempio storico come quello di Wembley.

Cornice meravigliosa di questa edizione degli Europei dove si disputerà anche la finalissima tra Italia e, appunto, Inghilterra in programma domenica 11 luglio alle ore 21.00. Per un'altra notte da brividi.