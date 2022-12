Borini non basta, l'Adana batte il Karagumruk: a Montella il "derby italiano" contro Pirlo

In Turchia gara segnata dagli italiani: Montella "vola" a -2 dal Fenerbahce in vetta, Pirlo piomba al terzultimo posto in classifica.

A leggere semplicemente le distinte, viene per un attimo in mente il dubbio di ritrovarsi indietro nel tempo, in Serie A: eppure non è così, nonostante il contesto natalizio renda strano il tutto.

Sì, perché da qualche parte si gioca anche a Natale: proprio il 25 dicembre. In Turchia, ad esempio, la Super Lig ha deciso di "regalare" quello che potrebbe essere definito un "derby italiano": Adana Demirspor contro Fatih Karagumruk. In poche parole, Vincenzo Montella contro Andrea Pirlo.

Situazioni di classifica molto differenti, quelle che caratterizzano i due club: l'Adana lotta per avvicinarsi alla vetta, il Karagumruk per non retrocedere.

Fatto sta che negli istanti che precedono la gara le telecamere vanno a cercare i protagonisti, inquadrando un Montella intento a salutare Emiliano Viviano, suo ex giocatore alla Sampdoria e alla Fiorentina. Non è, comunque, l'unico "ex".

Perché l'altro, Fabio Borini, allenato al Milan è in campo e, tra l'altro, ci tiene a far bene, con le costanti voci circa un ritorno in Italia che rimangono presenti: e, infatti, al 19' batte Ozbir dopo un brutto errore in uscita dell'Adana, portando il parziale sull'1-1 (dopo il goal iniziale di Akbaba).

Borini esulta, poi va ad abbracciare Pirlo in panchina, mentre Montella prende appunti e segna qualcosa da sistemare: ci penserà ancora Akbaba a portare avanti l'Adana, poco prima dell'intervallo.

Il "derby italiano" va all'aeroplanino, che vola al terzo posto, a -2 dal Fenerbahce capolista in Super Lig: per Pirlo si fa durissima adesso, terzultimo e senza vittoria da fine ottobre.