Adama Traoré torna a vestire blaugrana: è ufficiale il suo passaggio al Barcellona

Dopo la sensibile accelerata dei giorni scorsi, è arrivato il tanto atteso nero su bianco: Adama Traoré è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona.

Dopo aver completato il rituale delle visite mediche, l'esterno classe 1996 torna quindi a vestire i colori blaugrana, con i quali ha mosso i primi passi da calciatore all'interno de La Masia catalana. Operazione formalizzata sulla base di un prestito fino al prossimo giugno con opzione per il riscatto in favore del club di Xavi.

Uno de los nuestros vuelve a casa, donde todo empezó.#MadeInLaMasia pic.twitter.com/9WrdAuQYbN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 29, 2022

Traorè, infatti, dopo aver perfezionato l'intera trafila all'interno del vivaio del Il laterale spagnolo saluta il Wolverhampton dopo quattro stagioni e torna al Barça con cui ha collezionato 4 presenze tra il 2013 e il 2015 prima di sbarcare in Premier League dove ha vestito le maglie di Aston Villa, Middlesborough - con una stagione in Championship - e Wolverhampton, suo ultimo club in terra britannica, nel quale ha militato per quattro stagioni a partire dal 2018.

A distanza di 7 anni, il calciatore iberico torna nella sua casa calcistica, quella che l'ha proiettato sul panorama professionistico. Lascia gli Wolves dopo 154 presenze e 11 goal.