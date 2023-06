Acerbi verso il riscatto: c'è l'accordo tra Inter e Lazio

Il difensore diventerà un giocatore dell'Inter a titolo definitivo: accordo con la Lazio per il riscatto fissato a 2 milioni.

47 presenze stagionali, 39 da titolare e un goal, decisivo per eliminare il Parma agli ottavi di Coppa Italia: Francesco Acerbi si è rivelato ben più di un semplice rimpiazzo per l'Inter, dove ha potuto contare su uno sponsor niente male come Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino lo ha voluto fortemente per puntellare la difesa, strappando l'assenso di Steven Zhang proprio sul gong del mercato estivo: una scelta, col senno di poi, più che azzeccata, tassello perfetto per il muro costruito davanti alla porta di Onana.

Acerbi ha conquistato il cuore dei tifosi a poco a poco, prestazione dopo prestazione, fino a diventare uno degli imprescindibili nell'undici titolare nerazzurro: cancellate tutte le perplessità relative all'età avanzata (lo scorso 10 febbraio sono state spente 35 candeline), tanto che la permanenza a Milano anche oltre questa annata ha assunto i tratti della priorità.

L'Inter ha prelevato Acerbi in prestito con diritto di riscatto, riservandosi la possibilità di chiedere uno sconto a tempo debito: alla fine i contatti con Lotito e Tare hanno elargito i loro frutti, partorendo l'accordo ad una cifra più vicina ai desiderata interisti.

Inzaghi avrà ancora a disposizione Acerbi, per il quale il club di Viale della Liberazione verserà 2 milioni alla controparte biancoceleste: il tutto sarà ratificato dopo la finale di Champions League del 10 giugno, appuntamento decisamente importante per la storia nerazzurra.

La situazione verrà definita una volta per tutte a bocce ferme, per la gioia di Inzaghi che potrà contare sul suo pupillo pure in futuro; e anche dei tifosi, ormai assuefatti dalla dedizione e dall'impegno mostrato da Acerbi in questi mesi di crescita prorompente che lo hanno proiettato verso vette poco immaginabili fino a qualche mese fa.