AC/DC in tour... da Sergio Ramos: suoneranno al suo matrimonio

La leggendaria band australiana è il gruppo preferito dalla promessa sposa di Sergio Ramos: alle nozze per un milione di euro.

Sulla cresta dell'onda dagli anni '70, nonostante le tristi perdite di Bon Scott, morto nel 1980, e Malcom Young, perno essenziale della formazione scomparso nel 2014. Gli AC/DC rimangono tra le migliori hard rock band del pianeta e nei prossimi giorni saranno chiamati a rendere memorabile il matrimonio di Sergio Ramos.

Il capitano del e della , infatti, convolerà a nozze il prossimo 15 giugno e per accontentare la promessa sposa Pilar Rubio ha deciso di ingaggiare proprio gli AC/DC, band preferita della giornalista e presentatrice spgnola. La prossima signora Ramos.

Secondo quanto riportano i media spagnoli, Sergio Ramos sgancerà un milione di euro per far suonare gli AC/DC al proprio matrimonio: una cifra enorme, comunque non dissimile a quella pagata dagli organizzatori di eventi musicali per far suonare la leggendaria band australiana.

I membri dellla band non sono comunque estranei completamente al calcio. Brian Johnson, cantante del gruppo che nel 1980 ha raccolto il testimone dopo la scomparsa di Bon Scott, è stato in passato avvicinato dall'ex calciatore britannico Jackie Milburn, che gli chiese di investire i primi soldi messi da parte dopo l'arrivo negli AC/DC per investire nel .

Era il 1982, due anni dopo il suo ingresso negli AC/DC:

"Jackie era un uomo meraviglioso ed era veramente preoccupato per le sorti del Newcastle. Mi portò a conoscere il consiglio di amministrazione. Io ero molto elettrizzato, poi a metà della cosa io e lui ci guardiamo e capisco che la sola cosa che volevano da me era quella di buttarci dentro una mezza milionata di sterline. n quel periodo era veramente un sacco di soldi".

Al matrimonio probabilmente Johnson parlerà a lungo di calcio con Ramos: insieme a lui anche Angus Young, Phil Rudd e Stevie Young, che dal 2014 è entrato negli AC/DC al posto dello zio Malcom. Tutti insieme per festeggiare un divo come loro, ma in un altro ambito.