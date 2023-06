Abraham spaventa la Roma: ko al ginocchio, esce in barella

Brutta torsione del ginocchio in un contrasto con Ampadu: l'inglese esce in barella, si teme uno stop importante.

La serata della Roma è strana: contro lo Spezia ci si gioca l'Europa League, dopo la finale persa contro il Siviglia, ma quel che succede nel finale desta preoccupazione.

Sul risultato di 1-1 Abraham va al contrasto con Ampadu a centrocampo, non trovando l'appoggio in caduta: la dinamica dell'azione porta a una brutta torsione al ginocchio.

Frana subito al terreno, dolorante, ed è costretto a lasciare il campo per far posto a Spinazzola: ma le sue condizioni preoccupano, e non poco, vista la dinamica.

A breve il servizio completo.