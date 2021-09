A cosa serve il Ranking FIFA? Funzionamento e classifica

Il ranking FIFA classifica le nazionali calcistiche di tutto il mondo: la spiegazione sul funzionamento della graduatoria.

Dalla prima all'ultima. Tutte le nazionali calcistiche affiliate alla FIFA, sono all'interno di una graduatoria che dal piccolo pubblico è divenuta famoso anche ad ampi livelli. Il ranking internazionale, classifica infatti le rappresentative a seconda dei risultati ottenuti nel corso dell'anno.

Il ranking FIFA viene utilizzato per conoscere le squadre più importanti del pianeta, ma la sua graduatori influisce in maniera importante nel mondo del calcio, visto il suo utilizzo per gli eventi calcistici, dalla Copa America agli Europei, passando ovviamente per i Mondiali.

RANKING FIFA, COME FUNZIONA?

Il FIFA World Ranking è un sistema che stila una classifica per le squadre nazionali maschili di calcio associativo. Le squadre delle nazioni maschili della FIFA, l’organo di governo mondiale del calcio, sono classificate in base ai risultati delle loro partite con le squadre di maggior successo e che sono classificate più in alto.

Come da definizione della stessa FIFA, il ranking classifica le squadre a seconda dei risultati ottenuti. Per ottenere la classifica ci si basa su quattro fattori: risultato (M), importanza del match (I), valore dell’avversario (T), confederazioni di appartenenza (C).

Il risultato è ovviamente 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. L'importanza del match vede una gara amichevole valere 1, una di i qualificazione 2.5 punti, che salgono a 3 per un torneo continentale e 4 per quanto riguarda i Mondiali.

La forza dell’avversario parte da un minimo di 50, davanti ad una sfida con una Nazionale sotto il 150° posto nel ranking, fino a un massimo di 200, qualora si affrontasse la capolista. Per il coefficente fa la media tra i due valori se si sfidano nazionali di continenti diversi, altrimenti si considera 1 per le sudamericane, 0.99 per le europee e 0.85 per tutte le altre confederazioni.

Il punteggio, aggiornato ogni mese, tiene conto dei risultati ottenuti negli ultimi 4 anni. Nel tempo tiene sempre conto dei risultati più vecchi: l'ultimo anno è considerato al 100%, i 12 mesi precedenti al 50%, fino a scendere rispettivamente al 30% e al 20%.

RANKING FIFA, A COSA SERVE?

Principalmente il ranking viene utilizzato, a livello pratico, durante i sorteggi di una determinata competizione. Le squadre con più alta posizione e coefficente, sono infatti le teste di serie al momento dell'urna, quelle più basse non lo sono.

Grazie ad un punteggio alto nel ranking si può dunque sfidare le nazioni sulla carta 'meno forti', ai Mondiali, agli Europei, o nei gironi di qualificazione ad entrambi.

RANKING FIFA, PRIME E ULTIME POSIZIONI

Aggiornato 30/9/2021

1) Belgio

2) Brasile

3) Francia

4) Inghilterra

5) Italia

...