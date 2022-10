Le ambizioni europee e l'esplosione di Almiron: il Newcastle degli arabi, un anno dopo

Dopo una prima parte molto complicata, l'esperienza del PIF al comando dei Magpies sta dando i suoi frutti in Premier League.

"Abbiamo vinto perché hanno fatto uscire Riyad: ha giocato come Almiron": è alticcio, Jack Grealish, alla festa per il titolo del Manchester City. Una giornata indimenticabile, quella che ha consegnato la Premier League ai Citizens: secondo l'inglese "guadagnata" grazie al cambio effettuato al 56', quando Pep Guardiola ha fatto entrare Raheem Sterling al posto di Mahrez.

Scherza, ma in maniera ingenerosa: si riferisce a Miguel Angel Almiron, centrocampista paraguaiano del Newcastle: uno di quei profili in via d'estinzione, nel mondo del calcio. Tra trequartista e fantasista. Ma non solo.

E' il simbolo di una squadra, quella dei Magpies, che a ottobre viene acquisita dal PIF, il Public Investment Fund, fondo sovrano dell'Arabia Saudita (insieme a PCP Capital Partners e RB Sports & Media) tra mille polemiche e l'opposizione di diversi club inglesi.

Dopo cinque mesi da quel video di Grealish, girato con Bernardo Silva dopo qualche birra di troppo (giustificata per il successo in Premier) il mondo non è solo cambiato, ma ha iniziato a dar ragione al progetto che gli arabi hanno in mente per il Newcastle.

Che vola e lo fa con concretezza: lo fa vincendo gara dopo gara, compresa quella al Tottenham Hotspur Stadium contro gli Spurs: la quinta in campionato, la quarta in cinque partite. L'ennesima, insomma.

C'è, comunque, di più: c'è la visione di una proprietà che dopo il suo insediamento ha sollevato dall'incarico Steve Bruce, puntando tutto su Eddie Howe, un allenatore cui ultima esperienza era culminata con la retrocessione in Championship alla guida del Bournemouth.

E anche qui: polemiche senza fine, in Inghilterra. La nuova proprietà miliardaria che prende un allenatore retrocesso? Sia mai. Il rendimento al di sotto delle aspettative, con la zona retrocessione a un passo, ha posto qualche dubbio sulla gestione araba, caratterizzato, tra l'altro, da ingaggi importanti.

Un anno dopo è tutta un'altra storia: i Magpies sono quarti in classifica e quei giocatori su cui erano state gettate delle nubi, Kieran Trippier su tutti (capitano), sono diventati simboli di fiducia e costanza.

Ed è anche per questo che la memoria va a quel video di Grealish, dello scorso maggio: perché quell'Almiron di cui parlava l'inglese, con la rete messa a segno agli Spurs, è salito a quota 5 in Premier in questa stagione. Uno in più di quelli che Grealish, l'uomo da "100 milioni di sterline", ha siglato nel massimo campionato dal suo arrivo ai Citizens.

E' esploso, il paraguaiano: "Ha giocato come Almiron", insomma, è diventato un complimento dalle parti di Newcastle upon Tyne. Verso l'Europa, e non solo.