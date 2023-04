"Never give up": il cartello che è servito al Milan per caricarsi per lo 0-4 di Napoli

Il club rossonero ha svelato i retroscena dello spogliatoio prima della gara vinta al Maradona: in un cartello una frase motivazionale.

Le due sfide di Champions League sull'asse Milano-Napoli hanno messo in luce l'importanza di un confronto che nell'ultimo periodo ha già visto andare in scena un "Atto 1": quello del Maradona, vinto dai rossoneri.

Un poker che non è mica passato inosservato, anzi: ha creato una piccola crepa nelle certezze della formazione di Luciano Spalletti, che si è poi ripresa nel turno successivo, in Serie A, battendo il Lecce al Via del Mare.

Lo 0-4 del Milan, però, non viene mica dimenticato, anzi: un po' come la prestazione di Rafael Leao, assoluto protagonista nel periodo più importante della stagione, dopo essere stato al centro di numerose voci relative al suo futuro e al rinnovo.

Tutto ciò, partita compresa, è stata riepilogata e raccontata dal club rossonero attraverso un video pubblicato sul canale ufficiale su You Tube. Un classico "Behind the scene", un dietro le quinte, che riavvolge il nastro della serata del Maradona.

YouTube

Nei primi minuti si nota sia il viaggio, che lo spogliatoio della formazione di Stefano Pioli: ed è qui che salta all'occhio un dettaglio. Un cartello, appeso alla bacheca: e una scritta emblematica.

"Mai arrendersi", seguita da "Never Give Up".

Una frase motivazionale che è servita, evidentemente, a caricare il Milan contro il Napoli: e, chissà, anche a segnare la strada di un percorso che vede le due squadre protagoniste ai Quarti di finale di Champions League.