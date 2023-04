Il Barcellona rischia: schiera Gavi contro l'Elche, ma potrebbe aver infranto le regole

Continua la telenovela legata al giovane calciatore spagnolo: dopo il ritorno allo status di Juvenil A, i blaugrana lo schierano. Dubbio sulle regole.

La vicenda è nota, ma ancora lontana dalla sua conclusione: Gavi, in settimana, è tornato a essere a tutti gli effetti un giocatore delle giovanili. E questo è un fatto: dopo la querelle legata al suo status, il 29 marzo la Liga, che aveva cancellato il profilo del giovane spagnolo dal database, lo ha di nuovo inserito, ma come "aggregato" alla prima squadra.

Tutto ciò mesi dopo il rinnovo che il Barcellona ha ratificato fino al 2026, ma sempre come giocatore delle giovanili: l'unico modo per non perderlo a zero entro l'estate del 2023 sarebbe stato quello di tesserarlo come calciatore della prima squadra. Il tutto entro la deadline di gennaio: cosa che non è avvenuta.

La soluzione l'ha, però, offerta il Tribunale Commerciale (il Mercantil) che ha acconsentito a una misura cautelare volta a spingere la Liga a registrare Gavi entro la chiusura della sessione invernale di mercato. E da qui il cambio di numero: dal 30 al 6, quello di Xavi. E tutto il simbolismo successivo.

Semplicemente un provvedimento inedito che, però, nei fatti non corrisponde a una vera e propria svolta, anzi: lo stesso Tribunale di Barcellona ha poi accolto il ricorso della Liga e respinto il controricorso del Barça, che avrebbe voluto mantenere lo status del giocatore a professionista.

Il conseguente ritorno di Gavi a giocatore delle giovanili può aver avuto un effetto anche sulla gara tra Elche e la formazione blaugrana, la prima dopo il caos appena descritto.

Sì, perché tornato al numero 30, Xavi lo ha regolarmente schierato in Liga: come riportato da "Tiempo de Juego", però, in questo modo il Barcellona potrebbe aver infranto l'articolo 141 della Federazione, che impedisce a un giocatore di rientrare in campo nella stessa stagione dell'annullamento della registrazione in Liga.

In caso di ricorso di qualsiasi club, quindi, il caso potrebbe spostarsi alle aule di un Tribunale sportivo della Federcalcio spagnola, con conclusioni imprevedibili: un po' come il futuro di Gavi. Sì, perché al di là dello status, anche il contratto non è stato prolungato: e i Top club interessati, consapevoli del problema degli ingaggi in casa blaugrana, non mancano.