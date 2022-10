Entra col sorriso, scatta e lancia un messaggio a ten Hag: la notte di CR700

Il numero sette del Manchester United entra a gara in corso contro l'Everton e torna al goal in Premier League: è il primo su azione.

Il 29' di Everton-Manchester United è destinato a entrare nella storia non solo della stagione dei Red Devils, ma anche del calcio: perché al 29' a Goodison Park, in un modo o in un altro, la partita è cambiata. Forse anche la stagione di Cristiano Ronaldo.

Si fa male Anthony Martial: si tratta di una brutta notizia per Erik ten Hag, visto l'impatto avuto dal francese nelle ultime settimane. Al suo posto l'ex Ajax fa entrare il portoghese, ancora in panchina.

E' l'ennesimo colpo morale dopo quello del Derby contro il City che ha fatto tanto parlare, con le dichiarazioni da "l'ho fatto per rispetto della sua carriera" che lasciano ancora perplessi.

Al momento del cambio sfoggia un sorriso non indifferente: è proprio contento di far parte della sfida contro l'Everton, dopo le tante critiche che hanno caratterizzato anche l'ultima settimana e la sfida in Europa League.

Lo score al 29' è di un solo goal, tra l'altro su rigore, siglato contro lo Sheriff Tiraspol a metà novembre: poi solo dibattiti sui social e non.

A un minuto dall'intervallo Casemiro lo lancia in profondità: sembra una scena vista e rivista un milione di volte, ma che ultimamente si è conclusa male. E invece questa volta va bene.

Mancino a battere Pickford ed esultanza col dito alzato, riscrivendo la storia non solo della partita, ma della sua carriera: anche perché quello contro l'Everton non è un goal qualunque.

Raggiunge quota 700 reti siglate con i club, divise tra Sporting CP (5), Real Madrid (450), Juventus (101) e United (144). Ritrovando il sorriso: per la titolarità si vedrà.