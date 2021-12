5 difensori da schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata

Chi sono i difensori da schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A? Ecco cinque nomi su cui puntare per la vostra formazione.

Segui e commenta sul nostro canale, in diretta venerdì dalle 17 con BonUSMalus: tutti i consigli per il fantacalcio.

DENZEL DUMFRIES

Senza Darmian infortunato, il posto sulla fascia destra è suo. Sta crescendo di partita in partita, anche in termini di bonus. Contro la Salernitana non si può lasciare fuori.

DAVIDE ZAPPACOSTA

A proposito di fascia destra, Zappacosta è diventato ormai una delle certezze al Fantacalcio in questa stagione. Contro una Roma spesso traballante può essere un vero fattore in zona bonus.

NAHUEL MOLINA

Scontro salvezza delicato per l'Udinese contro il Cagliari, ma l'argentino va lanciato perché da quinto sa essere devastante con le sue progressioni. Fidatevi di lui.

ALVARO ODRIOZOLA

Corre come un forsennato per tutto il tempo che sta in campo. Da ottimo voto ma anche da bonus contro il Sassuolo. L'ex Real è una bella scommessa per questa giornata.

ARKADIUSZ RECA

L'anno scorso a Crotone è stato una delle rivelazioni della Serie A. Con lo Spezia si sta ricavando il suo spazio da titolare e le sue incursioni fanno spesso male. Da lanciare contro l'Empoli.