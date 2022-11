I 26 convocati della Spagna per i Mondiali: non c'è Ramos, presente Gavi

Sergio Ramos non figura nell'elenco dei convocati della Spagna per i Mondiali: regolarmente presenti Gavi e Morata.

Continuano ad arrivare gli elenchi definitivi delle varie nazionali che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar: uno dei dubbi più grandi da sciogliere era relativo alla presenza o meno di Sergio Ramos all'interno dei 26 chiamati da Luis Enrique per la Spagna.

Ebbene, dopo l'esclusione di Euro 2020 in seguito a condizioni fisiche non ottimali, il difensore di proprietà del PSG non disputerà neanche la rassegna iridata: il suo nome non figura nell'elenco, eccolo in versione completa.

Portieri: Unai (Athletic Bilbao), Robert (Brighton), Raya (Brentford);

Difensori: Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcellona), Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcellona), Gayà (Valencia);

Centrocampisti: Busquets (Barcellona), Gavi (Barcellona), Soler (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcellona), Koke (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City);

Attaccanti: Ferran Torres (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Morata (Atletico Madrid), Asensio (Real Madrid), Sarabia (PSG), Dani Olmo (Lipsia), Ansu Fati (Barcellona).

C'è il classe 2004 Gavi, immancabile anche il 2002 Pedri, entrambi pilastri del centrocampo assieme al sempreverde Busquets, tutti di scuola blaugrana. Attacco piuttosto folto, guidato dall'esperienza di Morata e disseminato della classe pura di talenti come Ansu Fati e Ferran Torres. Grande chance anche per il 20enne Nico Williams: per lui appena due gettoni con la 'Roja' nel mese di settembre, contro Svizzera e Portogallo in Nations League.